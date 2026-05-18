Amazonas

A previsão é de que o atendimento seja retomado normalmente na terça-feira

Nesta segunda-feira (18), os atendimentos na Unidade de Saúde da Família N 48, localizada na rua Lírio do Amazonas, 193, no bairro Lago Azul, estão temporariamente suspensos.

Além disso, a interrupção ocorre devido a um desligamento programado no fornecimento de energia elétrica na área onde a unidade está situada. A previsão é de que o atendimento seja retomado normalmente na terça-feira (19).

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