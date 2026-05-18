A pesquisa da AtlasIntel sobre a disputa pelo Senado no Amazonas mostra o Capitão Alberto Neto (PL) na liderança das intenções de voto no cenário consolidado de primeiro e segundo votos.
Segundo o levantamento, Alberto Neto aparece com 20,5% das intenções de voto. Em seguida, Eduardo Braga (MDB) registra 18,5%, enquanto Plínio Valério (PSDB) soma 17,1%.
A lista ainda traz Marcelo Ramos (PT), com 12,6%, e Wilson Lima (União Brasil), com 10,6% das intenções de voto.
Os demais pré-candidatos aparecem com menos de 5%. Marcos Rotta (Avante) tem 3,5%, Cabo Daciolo (Mobiliza) registra 3,4%, Chris Melchior (PSB) soma 1,6%, Ismael Munduruku (Rede) aparece com 1% e Milton Xuxa (Mobiliza) marca 0,1%.
Além disso, votos brancos e nulos representam 8,8%, enquanto 2,2% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.
Primeiro voto
Quando questionados sobre o primeiro voto para o Senado, 31,9% dos entrevistados disseram que pretendem votar em Alberto Neto.
Em segundo lugar aparece Eduardo Braga, com 17%. Marcelo Ramos surge na sequência, com 14,8% das intenções de voto.
Logo após, aparecem Plínio Valério, com 13%, e Wilson Lima, com 12,4%.
Segundo voto
No cenário de segundo voto, Plínio Valério lidera com 21,2%. Eduardo Braga aparece em seguida, com 20%.
Marcelo Ramos registra 10,5%, enquanto Capitão Alberto Neto soma 9,2%.
Wilson Lima tem 8,8% no segundo voto. Cabo Daciolo registra 6,1%, Marcos Rotta aparece com 3,4% e Chris Melchior soma 3,2%.
Ismael Munduruku marca 1,3%, enquanto Milton Xuxa registra 0,1%.
Votos brancos e nulos somam 12,4%. Já os eleitores que disseram não saber em quem votar representam 3,8%.
Pesquisa
A pesquisa ouviu 1.244 eleitores em todo o Amazonas entre os dias 8 e 13 de maio.
A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos AM-09404/2026 e BR-03812/2026.
