Política

O ex-ministro ganhou notoriedade no país principalmente durante o julgamento do mensalão

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se filiou ao partido Democracia Cristã e passa a ser cotado como pré-candidato à Presidência da República

Segundo lideranças do Democracia Cristã, a filiação faz parte de uma estratégia de fortalecimento da sigla e de construção de um projeto nacional para o pleito presidencial. Ainda não há confirmação oficial de candidatura, mas o nome de Barbosa passa a ser considerado internamente como opção para representar o partido na corrida eleitoral.

O ex-ministro ganhou notoriedade no país principalmente durante o julgamento do mensalão, quando ocupou a presidência do STF. Desde então, manteve atuação discreta na vida pública até seu recente retorno ao ambiente partidário.

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