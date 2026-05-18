Homenagem

Deputado recebeu maior comenda de Careiro da Várzea por atuação parlamentar

O deputado estadual João Luiz recebeu, na manhã desta segunda-feira (18), a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Careiro da Várzea: o Título de Cidadão Careirense. A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados pelo parlamentar ao município e à população local.

A sessão solene de entrega da honraria foi proposta pelos 11 vereadores da Câmara Municipal de Careiro da Várzea. Segundo os parlamentares, João Luiz tem contribuído significativamente para o desenvolvimento do município por meio da destinação de emendas parlamentares, o que justifica a concessão da mais alta comenda da cidade.

“Encontrei no deputado João Luiz um grande parceiro para o desenvolvimento do nosso município. Sabemos da importância do seu trabalho e do compromisso que mantém com a nossa cidade. Desde o início de sua trajetória parlamentar, ele tem atuado em favor da população, não aparecendo apenas em períodos de campanha, mas estando sempre presente ao nosso lado”, ressaltou a vereadora Graça Martins.

Ao longo de sua atuação parlamentar, João Luiz já destinou recursos, por meio de emendas parlamentares, para áreas prioritárias de Careiro da Várzea, fortalecendo ações e investimentos no município.

“Quero agradecer ao deputado João Luiz por ser um parceiro presente e comprometido com o nosso município. Em momentos importantes, o senhor esteve ao nosso lado, ouvindo nossas demandas e ajudando nossa população. Trago também o abraço do prefeito Pelé Guedes, que não pôde estar presente, mas reconhece e agradece pelo trabalho realizado em nossa cidade. Em nome da Câmara Municipal, dos vereadores e da população, reforço que o senhor é sempre bem-vindo e que seguimos gratos pelo apoio e dedicação ao nosso município”, pontuou a vice-prefeita de Careiro da Várzea, Edilamar Corrêa da Silva.

O deputado agradeceu a honraria e reforçou o compromisso de ampliar ainda mais o trabalho em prol do município e da população de Careiro da Várzea.

“Me sinto honrado por receber esta nova certidão de nascimento. Vou honrar este título. Trabalho em prol das pessoas do nosso Amazonas e aqui no Careiro da Várzea não é diferente. Por meio de emendas parlamentares, seguimos contribuindo para o desenvolvimento do município, com investimentos no esporte, na educação e na saúde pública. Assim, buscamos garantir o melhor para o povo do Careiro da Várzea, pois agora também me sinto careirense”, finaliza.

Honraria

O Título de Cidadão Careirense é concedido pela Câmara Municipal a personalidades que, embora não tenham nascido no município, se destacam pelos relevantes serviços prestados e pela contribuição ao desenvolvimento e ao bem-estar da população careirense.

Mauro Smith

Emendas

O município de Careiro da Várzea recebeu mais de R$ 2,1 milhões em emendas parlamentares do deputado João Luiz para investimentos nas áreas de saúde e setor primário. Os recursos foram destinados à reforma e ampliação do Hospital Antônio Maia Barbosa, aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos, além da compra de 100 kits de pesca artesanal para fortalecer a geração de renda no município.

“O deputado João Luiz tem realizado um trabalho de grande importância para o nosso município. Quando já não tínhamos mais esperança de tirar do papel o projeto do hospital, conhecemos o deputado, que abraçou essa causa e ajudou a transformar esse sonho em realidade para a população de Careiro da Várzea. Somos gratos por sua atenção e compromisso em sempre olhar pelo povo do Amazonas”, destacou o secretário municipal de Saúde, Herlon Carlos Santos da Silva.

(*) Com informações da assessoria