Polícia

Suspeito confessou o crime e disse que rivalidade começou dentro do presídio

Wilson Santos Lopes Pereira, de 37 anos, conhecido como “Santinho”, foi preso suspeito de matar Wellington Guilherme da Silva, de 42 anos, com um tiro na cabeça dentro de um ônibus da linha 086, no dia 02 de maio, na estrada do Puraquequara, zona Leste de Manaus.

Conforme as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ‘Santinho’ embarcou no mesmo ônibus que a vítima, no T5, e teria esperado o ônibus chegar a uma área mais afastada para matar o ex-presidiário, que estava dormindo.

“O autor aguardou até uma região mais distante, no Puraquequara, e desferiu um único tiro na região posterior da cabeça da vítima”, afirmou o delegado Ricardo Cunha. A vítima morreu no local e o suspeito fugiu após o crime.

Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança e denúncias anônimas ajudaram a identificar Wilson como sendo o pistoleiro.

O delegado informou ainda que o suspeito já havia sido preso no último fim de semana por porte ilegal de arma de fogo. A arma apreendida é do mesmo calibre usado no homicídio e passará por perícia.

“Ele confessou o crime com riqueza de detalhes. Essa desavença começou em 2019, quando os dois estavam presos no sistema prisional”, disse o delegado.

Ainda conforme a investigação, tanto o suspeito quanto a vítima eram ex-presidiários e cumpriam pena em regime semiaberto. Wilson também já respondia por outro homicídio e por crimes relacionados à violência doméstica.

“É um sujeito de altíssima periculosidade, com uma vida dedicada ao crime”, destacou o delegado.

A Polícia Civil também investiga a possível participação de um segundo suspeito, que teria dado apoio à fuga do atirador em uma motocicleta. Santinho responderá pelo crime de homicídio e permanece à disposição da Justiça.

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