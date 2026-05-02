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Crime ocorreu na Zona Leste; vítima voltava do trabalho quando foi executada.

Manaus (AM) – Um homem de 42 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na tarde deste sábado (2), dentro de um ônibus da linha 086, na estrada do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Segundo a família, a vítima havia saído há dois meses da penitenciária.

De acordo com informações preliminares, o suspeito entrou no Terminal 5 acompanhado da vítima. Ele havia saído do trabalho e seguia para a casa da irmã, na região do Puraquequara, onde pretendia fazer uma visita.

Durante o trajeto, nas proximidades do ramal da Onça, o suspeito efetuou um disparo fatal contra a vítima, que morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

O crime ocorreu dentro de um coletivo da empresa Expresso Coroado, que faz a rota entre a comunidade e a Vila do Puraquequara. Familiares da vítima estiveram no local após o ocorrido.

Um segundo suspeito, que estava em uma motocicleta, teria dado apoio à fuga do atirador. Segundo testemunhas, ele acompanhava o trajeto do ônibus e, logo após o disparo, o criminoso desceu do coletivo e fugiu com a ajuda do comparsa.

O pai da vítima relatou que o filho havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses, onde cumpria pena por tráfico de drogas, e afirmou que ele já havia “pago pelo erro”.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do autor do crime. Imagens das câmeras de segurança do ônibus devem auxiliar nas investigações.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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