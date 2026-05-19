Prisão

Homem de 40 anos foi flagrado pela esposa cometendo o crime; após o flagrante, ele fugiu e ameaçou a mulher de morte.

Barcelos (AM) – Um homem de 40 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas na segunda-feira (18/05), no bairro São Sebastião, em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria neta, uma criança de apenas 6 anos de idade.

Segundo o delegado Marcos Antônio, titular da 75ª DIP, o acusado é o avô materno da vítima. Ele se aproveitava do livre acesso à residência e da total confiança dos familiares para cometer os abusos em segredo.

Flagrante e ameaças

O caso só veio à tona após a avó materna da menina flagrar o companheiro praticando o crime contra a criança. Descoberto, o homem fugiu imediatamente do local.

De acordo com as investigações, mesmo estando foragido, o infrator passou a fazer ameaças de morte contra a esposa para tentar evitar que ela o denunciasse. A avó, no entanto, procurou a delegacia local e formalizou a ocorrência.

Atendimento à vítima

Logo após a denúncia, a menina de 6 anos foi encaminhada a uma unidade hospitalar do município, onde recebeu atendimento médico, suporte psicológico inicial e passou pelos exames periciais que confirmaram os abusos.

Com base nas provas colhidas e na gravidade dos fatos, o delegado Marcos Antônio representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça e cumprida ontem pelas equipes policiais.

Procedimentos

O homem foi conduzido à sede da 75ª DIP, onde foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá preso, à disposição do Poder Judiciário.

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