Governo do Amazonas

Nova identidade da gestão Roberto Cidade reforça foco em proximidade com a população e ampliação de serviços públicos

Publicado em 20 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – O Governo do Amazonas apresentou o novo slogan institucional da gestão do governador Roberto Cidade: “A força da nossa gente”.

A nova identidade vai representar oficialmente a comunicação do Estado em campanhas, programas, ações e peças institucionais.

Nova identidade

Segundo Roberto Cidade, o novo posicionamento reforça a proposta de aproximar o governo da população amazonense.

Além disso, a gestão pretende acelerar ações em áreas consideradas prioritárias, como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura e assistência social.

“Nosso governo terá pressa para resolver os problemas das pessoas”, afirmou o governador.

Gestão Amazonas

O slogan surgiu inspirado no refrão do jingle oficial da gestão: “É pra já, é pra gente, seguindo em frente com a força da nossa gente”.

De acordo com o governo estadual, o conceito busca transmitir a ideia de agilidade na execução de obras, serviços e programas públicos.

A expressão “É pra gente” também destaca o foco da administração na população da capital e do interior.

Foco população

O Governo do Amazonas informou que a nova marca institucional acompanha uma proposta de fortalecimento da presença do Estado nas comunidades e municípios.

A gestão pretende ampliar serviços públicos e reforçar políticas voltadas para geração de emprego, infraestrutura e atendimento social.

Além disso, o slogan busca valorizar a identidade do povo amazonense como principal força do Estado.

Nova fase

Com o lema “A força da nossa gente”, a gestão Roberto Cidade inicia uma nova etapa administrativa voltada à ampliação de ações governamentais e fortalecimento da comunicação institucional.

Segundo o governo, a proposta também pretende aproximar ainda mais a população das iniciativas desenvolvidas pelo Estado.

Campanha institucional do Governo do Amazonas

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