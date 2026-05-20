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Influenciadora afirmou que publicação feita em zoológico foi interpretada de forma errada

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou nesta quarta-feira (20/05) após o jogador Vinícius Júnior ser alvo de ataques racistas nas redes sociais, em meio à repercussão de um vídeo publicado por ela durante uma visita a um zoológico em Dubai.

Na gravação, Virginia aparece beijando um macaco. Após a publicação, internautas passaram a associar o conteúdo ao atacante do Real Madrid, o que gerou uma onda de críticas e comentários racistas envolvendo o atleta. Nos stories do Instagram, a influenciadora afirmou que o vídeo foi interpretado de forma equivocada e negou qualquer intenção preconceituosa.

Foto: Redes Sociais

“Eu sempre fui nesse zoológico. Ano passado eu estava lá com os meus filhos, tem vídeo no meu feed de eu e as Marias beijando os macacos. Dessa vez eu fui e fiz a mesma coisa, acontece que interpretaram o vídeo totalmente errado. Jamais na minha vida, eu juro por tudo, que eu tive a intenção de ofender alguém”, declarou.

Virginia também afirmou que já demonstrou apoio ao jogador em outras ocasiões em relação ao combate ao racismo.

“Sempre estive com o Vini na luta contra o racismo. Sempre conversamos, sempre o apoiei e vou continuar apoiando independente de estar junto ou não”, disse.

A influenciadora pediu desculpas a quem se sentiu ofendido pela publicação. “Peço perdão para quem se sentiu ofendido com o meu vídeo, mas saibam que foi algo que eu sempre fiz. Eu entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi o propício para isso e as pessoas levaram para outro lado”, afirmou.

A equipe de Virginia também divulgou uma nota oficial repudiando qualquer associação da influenciadora a atitudes racistas. O comunicado afirma que o vídeo foi registrado durante uma visita turística em Dubai e acusa internautas de distorcerem o contexto da publicação.

A nota ainda reforça que Virginia “sempre se mostrou livre de preconceitos” e condena os ataques e comentários direcionados ao jogador.

Leia nota na íntegra:

“Em nenhuma hipótese será aceito que associem a imagem de Virginia Fonseca a uma prática tão desprezivel como um ato racista. Isso jamais será tolerado!

De antemão, repudiamos qualquer ataque, comentário e ofensa de cunho preconceituoso, Isso não é normal e não pode ser normalizado. O errado tem de ser combatido.

O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico.

O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de um turista ao racismo, ofende, distorce os fatos e transforma preconceito em “interpretação”.

Quem dissemina esse tipo de ataque está do lado problemático da história.

Virginia está em Dubai a negócios e aproveitou o tempo livre para visitar o zoológico, como já fez outras vezes, inclusive na companhia dos filhos. Atraidos pela experiência de contato direto com os animais, prática permitida no local. Como qualquer turista, interagiu com diversas espécies e compartilhou os momentos com seus seguidores.

Se houve algum entendimento fora desse contexto, lamentamos e repudiamos! Ao longo de sua trajetória, Virginia sempre se mostrou livre de preconceito seja ele qual for. Até porque, vive isso todos os dias, por ser uma mulher, independente e dona das próprias vontades.”

Veja vídeo:

Virginia se pronuncia após Vini Jr. virar alvo de racismo por vídeo com Macaco pic.twitter.com/VwA2NlzDxp — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 20, 2026

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