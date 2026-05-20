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Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas são atingidas

Dois irmãos, de 9 e 15 anos, foram atropelados enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na manhã desta quarta-feira (20/05), em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e mostram o momento em que as crianças caminham pela faixa na Avenida Marginal do Cadaval, ao perceberem a aproximação do carro, os irmãos tentam desviar, mas acabam atingidos pelo veículo e são arremessados na pista.

O carro teria surgido após uma curva e mudado de faixa pouco antes do atropelamento. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Geral de Carapicuíba, o estado de saúde dos dois é estável.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista trabalha como condutor particular e seguia acompanhado da esposa para um cemitério, onde levariam flores ao túmulo do filho.

O homem afirmou à polícia que dirigia a cerca de 50 km/h quando viu as crianças atravessando a rua. Segundo o relato, ele tentou desviar após trocar de faixa, mas não conseguiu evitar a batida.

Os policiais informaram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez, após passar por exames no Instituto Médico Legal (IML), ele foi liberado porque não fugiu do local do acidente.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba.

Veja vídeo:

Irmãos de 9 e 15 anos são atropelados enquanto atravessavam faixa de pedestres pic.twitter.com/dKlkJ3g64J — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 20, 2026

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