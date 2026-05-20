Eleições 2026

Levantamento da Action Pesquisas mostra Omar Aziz na liderança da corrida eleitoral no Amazonas, com destaque no interior do estado

Levantamento da Action Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (20), aponta o senador Omar Aziz (PSD) na liderança da corrida eleitoral ao Governo do Amazonas, com 31% das intenções de voto. A pesquisa também mostra vantagem do pré-candidato no interior do estado. O cenário indica Omar Aziz como um dos possíveis nomes para o segundo turno das eleições de 2026.

Após Omar Aziz, aparecem com pequena diferença nos números os nomes de Maria do Carmo (PL), Roberto Cidade (União Brasil) e David Almeida (Avante), com 21%, 20% e 17% das intenções de voto, respectivamente.

Os votos brancos e nulos representam 5% dos entrevistados. Outros 5% disseram não saber em quem votar.

Capital apresenta disputa equilibrada

Quando o cenário analisado é Manaus, Maria do Carmo e Roberto Cidade aparecem empatados com 24% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Omar Aziz, com 23%, e David Almeida, com 19%.

Interior amplia vantagem de Omar Aziz

No interior do Amazonas, Omar Aziz lidera com 39% das intenções de voto. Maria do Carmo aparece em segundo lugar, com 19%.

Logo depois, Roberto Cidade e David Almeida surgem empatados, ambos com 16%.

Roberto Cidade aparece em pesquisas antes de anúncio oficial

Essa é a segunda pesquisa divulgada em menos de uma semana que inclui o nome de Roberto Cidade como pré-candidato ao Governo do Amazonas antes mesmo de um anúncio oficial sobre participação na disputa eleitoral de 2026.

Na sexta-feira (15), a AtlasIntel divulgou um levantamento sobre as intenções de voto ao Governo do Amazonas e ao Senado Federal. Na pesquisa, Roberto Cidade aparece com 13,7% das intenções de voto.

Em comparação com os números divulgados pela Action Pesquisas, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas registra crescimento de cerca de sete pontos percentuais em cinco dias.

AtlasIntel mostra cenário diferente

Na pesquisa AtlasIntel, divulgada em 15 de maio, Maria do Carmo lidera o cenário eleitoral com 38,4% das intenções de voto. Omar Aziz aparece em segundo lugar, com 27,5%, enquanto Roberto Cidade soma 13,7%.

Em um cenário de transferência de votos, Maria do Carmo, apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, chega a 45% das intenções de voto. Já Omar Aziz, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alcança 30%.

Roberto Cidade, por sua vez, aparece com 6,6% nesse cenário analisado pelo instituto.

Pesquisa ouviu eleitores em 16 municípios

A Action Pesquisas realizou o levantamento entre os dias 11 e 18 de maio de 2026. Ao todo, o instituto fez 2.100 entrevistas presenciais em Manaus e outros 16 municípios do Amazonas.

A pesquisa possui margem de erro de 2,14 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TRE-AM sob o número AM-05601/2026.

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