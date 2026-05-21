Implantação

Programa Ilumina+ Amazonas já alcançou os 62 municípios e fortalece ações de monitoramento e policiamento.

Os índices de roubos e furtos caíram 39% em Tefé, a 525 quilômetros de Manaus, após a implantação do sistema de iluminação pública de LED. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O município foi um dos primeiros do interior a receber o Programa Ilumina+ Amazonas, iniciativa do Governo do Estado que substituiu luminárias antigas por tecnologia LED para ampliar a luminosidade das vias públicas e reforçar o patrulhamento policial.

Programa Ilumina+ alcança todos os municípios do Amazonas

O Programa Ilumina+ Amazonas já chegou aos 62 municípios do estado. Em Manaus, as ações contemplam áreas estratégicas, incluindo o entorno de unidades de saúde e delegacias.

Além disso, o programa também alcançou 245 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Com a modernização, o Amazonas se tornou o primeiro estado brasileiro com 100% dos municípios atendidos por iluminação pública de LED.

Segundo o engenheiro Marcellus Campêlo, cidades mais iluminadas reduzem áreas vulneráveis, ampliam a circulação noturna e ajudam no combate à criminalidade.

Marcellus Campêlo participou da criação e implantação do programa entre 2022 e março deste ano, quando comandou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Iluminação melhora videomonitoramento e ações policiais

De acordo com a SSP-AM, a nova iluminação também melhorou a eficiência do Sistema Paredão, plataforma inteligente de videomonitoramento usada pelas forças de segurança em Manaus.

Com ruas mais iluminadas, as câmeras conseguem registrar imagens mais nítidas. Isso facilita a identificação de veículos com restrição de furto ou roubo e o reconhecimento facial de suspeitos e foragidos da Justiça por meio de inteligência artificial.

Uma proposta em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) prevê a integração de câmeras com reconhecimento facial à rede de iluminação pública para ampliar o monitoramento nos municípios e em áreas remotas.

“Revolução silenciosa”, afirma Marcellus Campêlo

Foto: Divulgação

Segundo Marcellus Campêlo, o Programa Ilumina+ Amazonas promoveu uma transformação importante no interior do estado.

“Costumo dizer que o Programa Ilumina+ Amazonas fez uma revolução silenciosa, em especial no interior”, afirmou.

O ex-secretário destacou que a melhoria da iluminação incentivou a ocupação de espaços públicos durante a noite, fortaleceu o comércio local e trouxe mais segurança para trabalhadores e estudantes.

Ele também ressaltou os benefícios ambientais da tecnologia LED, que reduz a emissão de gás carbônico na atmosfera.

Obras reforçaram estrutura das forças de segurança

Durante os sete anos em que esteve à frente da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo coordenou obras de reforma, ampliação e revitalização de delegacias, bases policiais e centros de monitoramento no Amazonas.

Entre os investimentos está a modernização da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e a construção do Centro Integrado de Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Amazonas (Ciaca).

Distritos Integrados de Polícia (DIPs), delegacias especializadas e bases da Polícia Militar também receberam melhorias estruturais. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) passou por adequações para reforçar a integração das forças de segurança em tempo real.

Segundo Marcellus Campêlo, os investimentos uniram estrutura física e tecnologia para ampliar a capacidade operacional das forças policiais no Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

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