Reclamação

Vídeo repercutiu nas redes após jovem afirmar que foi impedida de gravar sem contribuição financeira.

Manaus (AM) – Uma influenciadora digital usou as redes sociais, nesta quinta-feira (21), para expor uma situação que viveu ao tentar gravar vídeos na conhecida “Rua da Copa”, localizada na rua 3 do bairro Alvorada 1, zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Segundo a influenciadora, ela teria sido impedida de realizar gravações no local sem realizar uma contribuição financeira para a organização responsável pela decoração temática da rua, que se torna um dos pontos mais conhecidos de Manaus durante o período da Copa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora afirmou ter ficado surpresa com a abordagem.

“A gente veio gravar aqui na Rua da Copa, que é famosa, e o coordenador disse que a gente não pode. Falou que tem que contribuir para poder gravar numa via pública. Essa foi nova pra mim. Pelo visto vai ser a última vez que eu venho”, declarou.

Ela também afirmou que outras pessoas costumam gravar no local e reclamou da situação.

“Se vocês querem vir aqui, vocês vão ser barrados. A gente veio mostrar a beleza da rua, que virou um ponto turístico, e no fim das contas botaram a gente pra correr”, disse.

Organização se manifesta após repercussão

Após a repercussão do vídeo, a página oficial da organização da Rua da Copa publicou um posicionamento nas redes sociais explicando que o pedido de contribuição estaria relacionado a gravações comerciais e publicidades feitas no local.

Segundo a nota, os organizadores enfrentaram dificuldades para arrecadar recursos destinados à decoração da rua.

“Muita gente está vindo gravar publi comercial. Há três meses estávamos rodando Manaus atrás de patrocínio para comprar bandeirinhas e ninguém queria contribuir. Fazemos bingos todos os domingos para arrecadar fundos para a rua”, informou a organização.

Rua virou atração em Manaus

A rua 3 do Alvorada se tornou conhecida em Manaus pela decoração temática inspirada em Copas do Mundo e grandes eventos esportivos. Todos os anos, moradores organizam campanhas, arrecadações e ações comunitárias para transformar o local em uma atração popular da capital amazonense.

Durante os períodos de jogos e competições, a Rua da Copa costuma receber visitantes de diferentes bairros da cidade para fotos, vídeos e confraternizações.

Influenciadora Laine Andrade se surpreende ao ser cobrada para gravar na Rua da Copa, no bairro Alvorada pic.twitter.com/bO1QKV0TZi — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 21, 2026

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