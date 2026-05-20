Alerta

Semsa orienta turistas que irão aos países-sede da Copa a atualizarem vacinação e emitirem certificado internacional.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus alertou os moradores que pretendem viajar para a Copa do Mundo Fifa sobre a importância de atualizar a vacinação contra sarampo e febre amarela antes do embarque para Estados Unidos, México e Canadá, países-sede do torneio.

A orientação foi divulgada pela (Semsa), que também reforçou a necessidade da emissão do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) para alguns destinos e conexões internacionais.

Semsa alerta para risco de sarampo durante a Copa

Segundo a gerente de imunização da Semsa,, grandes eventos internacionais favorecem a circulação de doenças contagiosas, principalmente o sarampo, que possui surtos ativos nos três países-sede.

“A grande circulação de pessoas nesses países durante a Copa amplia muito o risco de infecção dos viajantes”, alertou.

A Semsa informou que a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente em mais de 170 unidades de saúde da capital.

Vacinação deve ocorrer antes da viagem

A recomendação é que os viajantes completem o esquema vacinal pelo menos 15 dias antes do embarque, garantindo tempo adequado para produção de anticorpos.

Crianças de 12 meses até adultos de 29 anos devem receber duas doses da vacina. Já pessoas entre 30 e 59 anos precisam de uma dose.

Certificado internacional pode ser exigido

A gerente também destacou a importância da vacina contra febre amarela para emissão do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), documento exigido por alguns países.

O Panamá, por exemplo, está na rota de diversos voos com destino aos Estados Unidos e pode exigir o certificado em conexões internacionais.

O documento pode ser emitido pela plataforma oficial do SUS:



Febre amarela exige apenas uma dose

Segundo a Semsa, a vacina contra febre amarela é aplicada em dose única ao longo da vida, conforme recomendação da (OMS).

A imunização é indicada para pessoas a partir de 9 meses de idade e é considerada fundamental para moradores da região amazônica.

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