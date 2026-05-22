Justiça

Influenciadora foi presa após investigação sobre suposta ligação com o PCC

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi transferida nesta sexta-feira (22) para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, após ser presa durante a Operação Vérnix, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Deolane chegou à unidade prisional às 12h01. Ela havia sido presa na quinta-feira (21), na casa onde mora em Barueri, na Grande São Paulo, e passou a noite na Penitenciária Feminina de Santana.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público, a influenciadora é investigada por supostamente atuar como uma espécie de “caixa do crime organizado”, movimentando recursos financeiros ligados à facção criminosa.

De acordo com as investigações, valores do grupo eram depositados em contas ligadas à advogada e misturados a outros recursos antes de retornarem à organização, dificultando o rastreamento do dinheiro. Uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau teria sido usada para movimentar os valores ilícitos.

A polícia informou que a transferência para o interior ocorreu porque o processo tramita em Presidente Venceslau, cidade de onde partiu o mandado de prisão preventiva.

As investigações apontam que a transportadora ligada ao esquema movimentou cerca de R$ 20 milhões. Já a Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em bens e valores ligados à influenciadora.

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