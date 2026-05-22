Polícia

A denúncia foi realizada em outubro de 2025 pelo Conselho tutelar

Um homem de 31 anos foi preso, nesta quinta-feira (21/05), suspeito de estuprar a própria enteada de 11 anos em Manaus. Ele teria usado cincturão e cordas para agredir a vítima.

De acordo com a delegada Brenda Viana, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a denúncia foi realizada em outubro de 2025, pelo Conselho tutelar, após a vítima relatar na escola que havia sido estuprada pelo padrasto. Na época, ela também apresentava marcas roxas em seu tornozelo e relatou que o padrasto também a agredia fisicamente.

Veja o vídeo;

A vítima foi informou a prática criminosa, que foi posteriormente confirmada por laudo de exame de corpo de delito. Na ocasião, ela relatou que era agredida constantemente com cinturões, cordas, entre outros.



Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi cumprida na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste, após ser prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

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