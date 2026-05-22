Polícia

Carro foi abandonado em rua da zona Leste

Um carro foi furtado, nesta quinta-feira (21/05), no estacionamento do supermercado Hiper DB, na avenida Max Teixeira, zona Norte de Manaus. O veículo foi recuperado pela polícia poucas horas após o crime, durante a madrugada de hoje (22), na comunidade Monte Sião, zona Leste da capital.

Segundo a polícia, o proprietário havia deixado o veículo no estacionamento enquanto fazia compras com a família. Em menos de 10 minutos, ao retornar, percebeu que o automóvel havia sido furtado.

O carro foi localizado por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após o sistema de monitoramento “Oráculo” identificar a placa do veículo durante patrulhamento na região do Jorge Teixeira. O automóvel estava abandonado na rua Santana, próximo ao bairro Cidade de Deus.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos deixaram o veículo encostado em um canteiro, possivelmente para esconder o vidro quebrado e evitar chamar atenção. Após registrar Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), a família recebeu uma ligação da Polícia Militar informando que o veículo havia sido recuperado.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que busca identificar os responsáveis pelo furto.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou nota da rede DB Supermercados sobre a segurança no estacionamento da unidade e relatos de clientes sobre furtos na região, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

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