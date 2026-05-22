Saúde

Serviço da Prefeitura de Manaus recebeu pela sexta vez o maior reconhecimento internacional no atendimento a casos de AVC.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Prefeitura de Manaus, conquistou pela sexta vez o selo Diamante do EMS Angels Awards. O reconhecimento é considerado o mais alto nível de certificação internacional voltado ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A avaliação corresponde ao primeiro trimestre de 2026 e analisou indicadores relacionados à rapidez, eficiência e qualidade do atendimento prestado pelas equipes do Samu Manaus.

Avaliação considerou tempo de resposta e qualidade do atendimento

Entre os critérios avaliados pelo EMS Angels Awards estão o tempo de atendimento, o registro da hora de início dos sintomas e o encaminhamento dos pacientes para unidades de referência em AVC.

Também foram analisados o preenchimento correto dos prontuários, o registro de medicações administradas e a pré-notificação hospitalar, considerada essencial para agilizar o atendimento nas unidades de saúde.

Prefeitura destaca compromisso com a saúde

O prefeito Renato Junior comemorou a conquista e destacou o trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde municipal.

“Esse prêmio reforça o compromisso dos servidores da saúde municipal em aprimorar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou.

Segundo o prefeito, a rapidez no atendimento é fundamental para aumentar as chances de recuperação de pacientes com AVC.

Semsa Manaus recebe reconhecimento internacional

O secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, afirmou que o reconhecimento fortalece a imagem da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) como referência em boas práticas e inovação.

De acordo com ele, a troca de experiências com outros países tem contribuído para o aperfeiçoamento dos serviços prestados em Manaus, inclusive no atendimento em áreas rurais.

“Temos sido capazes de encontrar soluções para questões específicas da nossa região e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade de serviços universais como o socorro médico”, destacou.

Samu mantém padrão internacional desde 2024

A diretora da Rede Pré-Hospitalar Móvel e Sanitária, Elen Assunção, explicou que o selo Diamante comprova que o Samu Manaus segue padrões rigorosos no atendimento a casos de AVC.

Segundo ela, a equipe revisa constantemente os protocolos para manter a qualidade elevada dos atendimentos.

“Essa premiação é um reconhecimento que nos motiva a melhorar cada vez mais”, ressaltou.

Histórico de premiações do Samu Manaus

A primeira premiação do Samu Manaus no EMS Angels Awards ocorreu em 2024, quando o serviço recebeu o selo Ouro.

Ainda em 2024, o Samu conquistou os selos Diamante e Platina. Desde o primeiro trimestre de 2025, o serviço mantém consecutivamente o selo Diamante, consolidando-se como referência internacional em atendimento pré-hospitalar para casos de AVC.

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