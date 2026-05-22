A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará uma operação especial de trânsito e transporte neste domingo (24) durante o evento “Pentecostes” 2026, no sambódromo, localizado na zona Centro-Oeste da capital.
A ação busca garantir a segurança viária, organizar o fluxo de veículos e facilitar o acesso do público ao centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho.
Interdição começa às 6h
A operação terá início às 6h com a interdição da rua Flaviano Limongi, ao lado da Arena da Amazônia.
Segundo o IMMU, a medida permitirá a montagem da estrutura operacional e ajudará na organização da chegada dos participantes ao evento religioso.
Áreas para ônibus serão preservadas
O instituto informou que os espaços destinados aos ônibus serão mantidos nas avenidas do Samba e Belmiro Vianez.
A medida tem como objetivo organizar o embarque, desembarque e estacionamento dos veículos responsáveis pelo transporte dos participantes.
Agentes reforçarão monitoramento à tarde
A partir das 15h, os agentes de trânsito intensificarão o monitoramento em pontos considerados estratégicos da região.
Entre os locais com reforço operacional estão os cruzamentos da avenida Constantino Nery com a avenida Pedro Teixeira, além da rua Lóris Cordovil e da rua da Indústria.
Avenida Pedro Teixeira terá mudanças
O IMMU também fará a canalização de uma faixa da avenida Pedro Teixeira, entre a entrada do sambódromo e a avenida Constantino Nery.
O trecho será transformado em um corredor seguro para circulação de pedestres que seguem em direção ao evento.
Além disso, duas faixas em frente ao sambódromo ficarão temporariamente interditadas para reforçar a segurança dos participantes.
Operação poderá ter ajustes
A diretoria de Operação do IMMU informou que novas alterações poderão ser feitas ao longo do evento, conforme a movimentação do público e as condições do trânsito.
Agentes estarão distribuídos em diversos pontos da região para orientar motoristas, auxiliar pedestres e garantir a fluidez viária durante toda a programação religiosa.
(*) Com informações da assessoria
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