Conscientização

Além da corrida, os participantes tiveram acesso a materiais educativos e ações de conscientização social

A Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual João Luiz, realizou na manhã deste sábado (23) uma mobilização em alusão à campanha Maio Laranja, voltada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Corrida mobiliza população em defesa das crianças

O movimento “Juntos em Defesa do Maio Laranja” teve saída e chegada na Avenida do Samba, também conhecida como Alameda do Samba, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, entre o Sambódromo e a Vila Olímpica.

Além da corrida, os participantes tiveram acesso a materiais educativos e ações de conscientização social.

Campanhas educativas marcaram a programação

Durante a programação, profissionais da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, ao Suicídio e às Drogas (Fenapred) e da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Aleam distribuíram ventarolas da campanha permanente “Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças Não é Cultura, é Crime!”.

A ação busca ampliar a conscientização e fortalecer a prevenção em espaços públicos e escolares. Além disso, a campanha “Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” também foi destacada durante a mobilização.

João Luiz destaca importância da prevenção

“O tema da nossa campanha precisa ser abordado diariamente com pais e filhos. Temos de ficar em alerta, porque crimes que antes aconteciam, geralmente, nas ruas, hoje podem ocorrer dentro de casa e pela internet. Por isso, criei a Lei ‘Ei, Te Orienta’ para proteger nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual. Percebi que muitas pessoas tratavam esse tema como cultura, mas não é: é crime e precisa ser combatido”, afirmou o deputado João Luiz.

A dona de casa Renilda Silva afirmou que a defesa das crianças e adolescentes deve ser permanente e ressaltou a importância da mobilização promovida pela Comissão de Esporte da Aleam.

“O presidente da Comissão de Esporte da Aleam, João Luiz, está de parabéns por chamar a população para participar de um evento tão importante no combate e na defesa das nossas crianças e adolescentes. Esse tipo de atividade fortalece a causa e ajuda a enfrentar esse mal que afeta tantas pessoas indefesas”, destacou.

Sedel reforça parceria no enfrentamento à violência

O titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, participou da corrida e destacou a importância da união entre o poder público e o Legislativo no enfrentamento à exploração sexual infantil.

“Eventos como este, que unem o Governo e o Poder Legislativo em torno de uma causa tão importante, fortalecem o esporte e, ao mesmo tempo, contribuem para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes”, ressaltou o secretário.

Maio Laranja amplia debate sobre proteção infantil

O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A mobilização tem como marco o dia 18 de maio e busca incentivar denúncias, ampliar o debate sobre proteção infantil e dar visibilidade à causa.

A cor laranja e a flor gérbera são símbolos da campanha.

Lei estadual fortalece ações permanentes no Amazonas

A Lei Estadual nº 7.378/2025, de autoria do deputado estadual João Luiz, instituiu a campanha permanente “Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças Não é Cultura, é Crime!”.

A norma prevê ações contínuas de conscientização e prevenção em escolas e espaços públicos do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria