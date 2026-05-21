Seleção

Atacante brasileiro é dúvida para duelo contra o Athletic Bilbao na última rodada da La Liga

Publicado em 21 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Madri (ESP) – O atacante Vinícius Júnior pediu dispensa do Real Madrid por motivos pessoais e pode ficar fora do confronto contra o Athletic Bilbao, válido pela última rodada da La Liga, no sábado (23).

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Marca e confirmada pelo Lance!.

Vini Jr pode participar de despedida de Carvajal

Caso resolva as questões pessoais a tempo, Vini Jr deve comparecer ao estádio Santiago Bernabéu para participar da despedida do lateral-direito Dani Carvajal.

Nos últimos dias, o atacante brasileiro publicou uma homenagem ao companheiro nas redes sociais. O clube espanhol também prepara uma cerimônia especial para o jogador.

Apesar da ausência temporária, Vini Jr não preocupa a Seleção Brasileira, já que não apresenta nenhuma lesão.

Atacante se apresenta à Seleção Brasileira no fim de maio

Assim como outros convocados da Seleção Brasileira, Vini Jr deve se apresentar na Granja Comary no dia 27 de maio.

O atacante será uma das principais peças da equipe comandada por Carlo Ancelotti no amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31 de maio, no Maracanã.

Vini Jr é destaque do Real Madrid na temporada

Mesmo sem conquistar títulos importantes na temporada 2025/2026, Vini Jr foi um dos principais jogadores do Real Madrid.

O brasileiro disputou 53 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências ao longo da temporada.

Entre os atletas do elenco merengue, o atacante só ficou atrás de Kylian Mbappé em participações diretas em gols. O francês, porém, recebeu críticas de parte da torcida do clube espanhol na reta final da temporada.

Leia mais:

Após vídeo beijando macaco, Virginia fala sobre ataques racistas envolvendo Vini Jr.