Madri (ESP) – O atacante Vinícius Júnior pediu dispensa do Real Madrid por motivos pessoais e pode ficar fora do confronto contra o Athletic Bilbao, válido pela última rodada da La Liga, no sábado (23).
A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Marca e confirmada pelo Lance!.
Vini Jr pode participar de despedida de Carvajal
Caso resolva as questões pessoais a tempo, Vini Jr deve comparecer ao estádio Santiago Bernabéu para participar da despedida do lateral-direito Dani Carvajal.
Nos últimos dias, o atacante brasileiro publicou uma homenagem ao companheiro nas redes sociais. O clube espanhol também prepara uma cerimônia especial para o jogador.
Apesar da ausência temporária, Vini Jr não preocupa a Seleção Brasileira, já que não apresenta nenhuma lesão.
Atacante se apresenta à Seleção Brasileira no fim de maio
Assim como outros convocados da Seleção Brasileira, Vini Jr deve se apresentar na Granja Comary no dia 27 de maio.
O atacante será uma das principais peças da equipe comandada por Carlo Ancelotti no amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31 de maio, no Maracanã.
Vini Jr é destaque do Real Madrid na temporada
Mesmo sem conquistar títulos importantes na temporada 2025/2026, Vini Jr foi um dos principais jogadores do Real Madrid.
O brasileiro disputou 53 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências ao longo da temporada.
Entre os atletas do elenco merengue, o atacante só ficou atrás de Kylian Mbappé em participações diretas em gols. O francês, porém, recebeu críticas de parte da torcida do clube espanhol na reta final da temporada.
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