Intermunicipal

Seleção venceu Eirunepé por 6 a 3 e levantou a taça do Torneio Intermunicipal realizado em Itamarati

Publicado em 21 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A seleção de Carauari venceu Eirunepé por 6 a 3 e conquistou o título da categoria Principal do Torneio Intermunicipal de Futsal realizado em Itamarati. Com a vitória, o município alcançou o hexacampeonato da competição e fez história no esporte amazonense.

O torneio integrou a programação esportiva do aniversário de 43 anos de Itamarati e reuniu equipes de diferentes cidades da Calha do Juruá.

Carauari domina final no ginásio Sabazão

Após boa campanha na primeira fase, a seleção de Carauari entrou em quadra sob o comando do técnico Marcos Mais para enfrentar Eirunepé na decisão.

A equipe mostrou superioridade durante toda a partida e venceu por 6 a 3 no ginásio Sabazão.

O grande destaque da final foi o ala Daia, autor de quatro gols na decisão.

Seleção reúne destaques do futsal amazonense

O elenco campeão contou com atletas conhecidos do futsal estadual, como Negueba, Chico, Daia, Rondy e Thiaguinho.

Os jogadores também conquistaram o bicampeonato da Série Ouro do Amazonas nas temporadas de 2023 e 2025.

Além das seis taças do Intermunicipal, Carauari também conquistou a Copa Rede Amazônica de 2020 e a Série Prata de 2023.

Técnico destaca investimento no esporte

Segundo Marcos Mais, os resultados são consequência do investimento da prefeitura no esporte e na juventude.

“Carauari mostrou mais uma vez que vale a pena investir no esporte. Em nove anos de seleção, disputamos 14 competições e vencemos dez”, afirmou o treinador.

O técnico também destacou o apoio da gestão do prefeito Airton Siqueira e do vice-prefeito Zé Maria.

Carauari conquista outros títulos em Itamarati

Além do título principal no futsal, Carauari também venceu o Futsal Máster Masculino e o Vôlei Masculino no Torneio Intermunicipal.

O município ainda participou das disputas femininas de futsal e voleibol.

As equipes fazem parte do Centro da Juventude de Carauari, programa social mantido pela prefeitura e reconhecido pelas ações voltadas ao esporte, cultura, qualificação profissional e geração de oportunidades para jovens no Amazonas.

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