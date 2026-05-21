A seleção de Carauari venceu Eirunepé por 6 a 3 e conquistou o título da categoria Principal do Torneio Intermunicipal de Futsal realizado em Itamarati. Com a vitória, o município alcançou o hexacampeonato da competição e fez história no esporte amazonense.
O torneio integrou a programação esportiva do aniversário de 43 anos de Itamarati e reuniu equipes de diferentes cidades da Calha do Juruá.
Carauari domina final no ginásio Sabazão
Após boa campanha na primeira fase, a seleção de Carauari entrou em quadra sob o comando do técnico Marcos Mais para enfrentar Eirunepé na decisão.
A equipe mostrou superioridade durante toda a partida e venceu por 6 a 3 no ginásio Sabazão.
O grande destaque da final foi o ala Daia, autor de quatro gols na decisão.
Seleção reúne destaques do futsal amazonense
O elenco campeão contou com atletas conhecidos do futsal estadual, como Negueba, Chico, Daia, Rondy e Thiaguinho.
Os jogadores também conquistaram o bicampeonato da Série Ouro do Amazonas nas temporadas de 2023 e 2025.
Além das seis taças do Intermunicipal, Carauari também conquistou a Copa Rede Amazônica de 2020 e a Série Prata de 2023.
Técnico destaca investimento no esporte
Segundo Marcos Mais, os resultados são consequência do investimento da prefeitura no esporte e na juventude.
“Carauari mostrou mais uma vez que vale a pena investir no esporte. Em nove anos de seleção, disputamos 14 competições e vencemos dez”, afirmou o treinador.
O técnico também destacou o apoio da gestão do prefeito Airton Siqueira e do vice-prefeito Zé Maria.
Carauari conquista outros títulos em Itamarati
Além do título principal no futsal, Carauari também venceu o Futsal Máster Masculino e o Vôlei Masculino no Torneio Intermunicipal.
O município ainda participou das disputas femininas de futsal e voleibol.
As equipes fazem parte do Centro da Juventude de Carauari, programa social mantido pela prefeitura e reconhecido pelas ações voltadas ao esporte, cultura, qualificação profissional e geração de oportunidades para jovens no Amazonas.
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