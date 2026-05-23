Rio Negro

Pagodin a Bordo acontece em Manaus no dia 14 de junho com samba, pagode, passeio no Rio Negro e ingressos promocionais

Música, diversão, praia e pôr do sol vão movimentar Manaus no próximo dia 14 de junho com a realização do “Pagodin a Bordo”. O evento, promovido pela Brasil Eventos, promete reunir samba, pagode e entretenimento em um passeio especial de ferry boat, com saída às 9h do Porto São Raimundo.

A programação contará com apresentações de Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza. Os artistas, conhecidos do público manauara, levarão ao palco, em pleno Rio Negro, repertório com sucessos do gênero, músicas autorais e muito samba.

Evento aposta em experiência diferenciada nas águas do Rio Negro

Além dos shows, o “Pagodin a Bordo” aposta em uma proposta descontraída e em um ambiente temático. Dessa forma, o público poderá aproveitar música ao vivo, lazer e a paisagem amazônica durante o percurso pelas águas do Rio Negro.

Os ingressos estão sendo vendidos em lote promocional por R$ 40. Segundo a organização, a expectativa é reunir amantes do samba e do pagode, fortalecendo também a cena cultural e o entretenimento local.

Ingressos e informações

Mais informações e reservas podem ser obtidas pelos telefones (92) 99174-4122 e (92) 98469-6285 ou pelo perfil oficial do evento no Instagram.

(*) Com informações da assessoria

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