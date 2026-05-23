Brasileirão

Time de Dorival Jr não conseguiu ampliar o marcador e ainda perdeu dois jogadores por lesão

De tanto pressionar, o Botafogo conseguiu arrancar um empate 1 a 1 do São Paulo neste sábado (23), no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. O meio-campista Barrera acertou um chutaço no ângulo direito do goleiro Rafael quando o relógio marcava 45 minutos do segundo tempo.

O lance fez jus à reta final da partida do time de Franclim Carvalho, que reagiu após fazer um primeiro tempo apagado e ser dominado pelo rival. Foi, realmente, um duelo de tempos opostos. Afinal, no começo do confronto, o São Paulo balançou a rede aos 3 minutos e foi muito superior.

O time de Dorival Jr., no entanto, não conseguiu ampliar o marcador e ainda perdeu o artilheiro Luciano e o zagueiro Sabino por lesão.

Como fica a classificação

O resultado mantém o São Paulo na 4ª posição, dentro da zona de classificação à Libertadores, com 25 pontos. A equipe, contudo, precisa secar o Athletico-PR, que enfrenta o Remo neste domingo. Do outro lado, o Botafogo subiu para 22 pontos e segue no 9º lugar da Série A.

Próximos jogos

O Tricolor Paulista volta a jogar já nesta terça-feira (26), quando encara o Boston River, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time de Dorival Júnior ainda tenta avançar ao mata-mata, mas é o líder do grupo e está mais perto de conseguir o feito.

Pelo Brasileirão, São Paulo atua no próximo domingo (31), quando enfrenta o Remo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, pela 18ª rodada – a última antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Botafogo, por sua vez, já está classificado na Sul-Americana e cumpre tabela na quarta-feira (27), contra o Caracas, na Venezuela. Pela Série A do Brasileirão, o time de Franclim Carvalho visita o Bahia, no sábado (30), às 17h30 (de Brasília).

O jogo

Em um gramado molhado, por conta das fortes chuvas que caem na cidade, o São Paulo foi rápido para sair na frente do marcador usando o terreno de jogo ao seu favor. O Tricolor abriu o placar com Luciano. O atacante aproveitou o rebote de Neto, que falhou ao não segurar o chute de Artur. A pequena área, encharcada, também atrapalhou o goleiro.

Depois, o Tricolor dominou o jogo enquanto o Botafogo foi inofensivo. A equipe de Dorival Jr. pecou por não ter convertido a superioridade em maior vantagem no placar. O São Paulo ainda viu o poder de fogo diminuir ao ter Luciano substituído, com dores na perna direita. Ele deixou o campo superando Rogério Ceni ao se tornar o segundo maior artilheiro do século no Soberano, com 113 gols.

Dois gols anulados

Na volta do intervalo, o Botafogo conseguiu melhorar o encaixe na marcação e dificultou as ações ofensivas do São Paulo. No ataque, o time de Franclim Carvalho também evoluiu e só não empatou o jogo porque Arthur Cabral teve um gol de cabeça anulado por estar milimetricamente impedido. Depois, Vitinho também teve o segundo tento cancelado da Estrela Solitária por impedimento.

(*) Com informações da Band