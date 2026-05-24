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Confrontos deste domingo podem ser decisivos e mudar a tabela de classificação

O Campeonato Brasileiro Série A tem quatro jogos neste domingo (24), pela 17ª rodada. A agenda do dia começa com duas partidas às 16h, passa por Corinthians x Atlético-MG no fim da tarde e termina com Vasco x Red Bull Bragantino à noite, em São Januário. Todos pelo horário de Brasília.

Depois do duelo entre Flamengo e Palmeiras na véspera, os confrontos deste domingo movimentam tanto a disputa na parte de cima quanto a briga contra a zona de rebaixamento.

Pressão entre clubes

O Cruzeiro recebe a Chapecoense no Mineirão em um jogo com peso distinto para os dois lados. A equipe mineira tenta aproveitar o mando de campo para se aproximar da parte de cima, enquanto a Chapecoense entra em campo pressionada pela última posição e pela necessidade de reagir antes da pausa no calendário.

No Mangueirão, o Remo encara o Athletico-PR em confronto importante para as duas pontas da tabela. O time paraense tenta embalar diante da torcida para deixar a parte de baixo, enquanto o Furacão busca recuperação para seguir perto do grupo de classificação às competições continentais.

Neo Química e São Januário

Na Neo Química Arena, Corinthians e Atlético-MG medem forças em um duelo que pode mexer no meio e na parte inferior da classificação. O Corinthians tenta se afastar da zona de risco, enquanto o Atlético-MG procura melhorar seu rendimento fora de casa e consolidar reação no campeonato.

Mais tarde, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino em São Januário. O time carioca tenta transformar a sequência como mandante em pontos para ganhar estabilidade na tabela, enquanto o Bragantino busca um resultado fora de casa para seguir na disputa por posições melhores na rodada.

Agenda deste domingo

16h — Cruzeiro x Chapecoense — Mineirão, Belo Horizonte

— Mineirão, Belo Horizonte 16h — Remo x Athletico-PR — Mangueirão, Belém

— Mangueirão, Belém 18h30 — Corinthians x Atlético-MG — Neo Química Arena, São Paulo

— Neo Química Arena, São Paulo 20h30 — Vasco x Red Bull Bragantino — São Januário, Rio de Janeiro

Os resultados deste domingo podem reposicionar equipes em disputas diferentes: aproximação do pelotão de cima, tentativa de abrir vantagem sobre a parte baixa e reação de clubes que chegam pressionados à reta final da rodada antes da sequência da competição.

(*) Com informações do Alô Alô Bahia

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