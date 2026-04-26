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Timão bate o Vasco por 1 a 0 na Neo Química Arena, joga com um a menos e garante primeira vitória de Fernando Diniz no campeonato

O Sport Club Corinthians Paulista venceu o Club de Regatas Vasco da Gama por 1 a 0 neste sábado (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O lateral Matheus Bidu marcou o gol da vitória após belo passe de calcanhar de Rodrigo Garro. Além disso, o resultado marcou a primeira vitória de Fernando Diniz no comando do Timão no Brasileirão.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 15 pontos e subiu, momentaneamente, para a 14ª colocação. Enquanto isso, o Vasco permaneceu em 10º, com 16 pontos.

Corinthians domina primeiro tempo e abre vantagem

O Corinthians começou melhor e pressionou desde os minutos iniciais. Logo no primeiro tempo, o goleiro Léo Jardim evitou pelo menos três chances claras em bolas aéreas.

No entanto, aos 37 minutos, o Timão conseguiu abrir o placar. A jogada começou com Vitinho, passou por Garro, que deu um passe de calcanhar, e terminou com Matheus Bidu finalizando com precisão.

Por outro lado, o Vasco criou pouco e assustou apenas em chute de fora da área de Brenner.

Vasco pressiona, mas Corinthians segura vitória

Na volta do intervalo, o Vasco aumentou a pressão e passou a atacar com mais intensidade. Ainda assim, o goleiro Kauê fez boas defesas e segurou o placar.

Além disso, o Corinthians precisou se reorganizar após a expulsão do volante André, ainda no fim do primeiro tempo.

Mesmo com um jogador a menos, a equipe controlou o ritmo do jogo e neutralizou as principais tentativas ofensivas do time carioca.

Garro se destaca e Bidu decide

Apesar do gol de Matheus Bidu, Rodrigo Garro foi um dos destaques da partida. O meia participou diretamente da construção do lance decisivo e voltou a mostrar protagonismo no esquema de Fernando Diniz.

Além disso, o setor esquerdo do Corinthians teve papel importante, com boa atuação de Vitinho, que ganhou espaço entre os titulares.

Próximos jogos

Agora, os dois times voltam a campo na terça-feira (28) por competições continentais.

O Corinthians enfrenta o Peñarol, no Uruguai, às 21h.

Já o Vasco recebe o Club Olimpia, em Estádio São Januário, às 19h.

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