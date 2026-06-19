Ranking

Jornal norte-americano The New York Times analisou as 48 seleções e deu nota 9 para a composição do Brasil.

O Hino Nacional Brasileiro conquistou um reconhecimento histórico fora dos gramados na Copa do Mundo de 2026. Em um ranking especial publicado nesta sexta-feira (19), o renomado jornal norte-americano The New York Times elegeu a composição do Brasil como a mais bonita entre todas as 48 nações que disputam o torneio mundial.

A avaliação detalhada analisou as músicas oficiais de cada país participante e concedeu a nota 9 de 10 para a melodia brasileira, superando tradicionais concorrentes europeus e os três países anfitriões do campeonato: Estados Unidos, Canadá e México.

Elogios

Os críticos do veículo internacional destacaram a energia e a riqueza musical da obra. O texto do jornal enfatiza que a canção dura pouco mais de dois minutos, mas deixa um gosto de quero mais, chamando a atenção para a rápida transição de palavras sobre o colosso destemido e a pátria amada.

O grande diferencial apontado pela publicação foi a gloriosa introdução orquestral de 28 segundos. O jornal relembrou ainda a execução do hino na partida contra o Marrocos, pontuando que, mesmo sem as lágrimas e o melodrama vistos na Copa de 2014, a melodia se consolidou como uma das melhores do mundo.

Ranking

A lista dos dez primeiros colocados traz uma forte presença de países sul-americanos e europeus no topo do prestígio cultural. Logo atrás do Brasil, a França e Portugal garantiram os lugares seguintes no pódio da beleza musical.

Confira abaixo as dez primeiras posições selecionadas pelo jornal:

Brasil França Portugal Colômbia Escócia Equador Argentina Egito Uruguai Bósnia e Herzegovina

Piores hinos, segundo o NYT

39. Gana

40. Croácia

41. Holanda

42. Catar

43. Áustria

44. Nova Zelândia

45. Alemanha

46. Espanha

47. Jordânia

48. Inglaterra

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