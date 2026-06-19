O Hino Nacional Brasileiro conquistou um reconhecimento histórico fora dos gramados na Copa do Mundo de 2026. Em um ranking especial publicado nesta sexta-feira (19), o renomado jornal norte-americano The New York Times elegeu a composição do Brasil como a mais bonita entre todas as 48 nações que disputam o torneio mundial.
A avaliação detalhada analisou as músicas oficiais de cada país participante e concedeu a nota 9 de 10 para a melodia brasileira, superando tradicionais concorrentes europeus e os três países anfitriões do campeonato: Estados Unidos, Canadá e México.
Elogios
Os críticos do veículo internacional destacaram a energia e a riqueza musical da obra. O texto do jornal enfatiza que a canção dura pouco mais de dois minutos, mas deixa um gosto de quero mais, chamando a atenção para a rápida transição de palavras sobre o colosso destemido e a pátria amada.
O grande diferencial apontado pela publicação foi a gloriosa introdução orquestral de 28 segundos. O jornal relembrou ainda a execução do hino na partida contra o Marrocos, pontuando que, mesmo sem as lágrimas e o melodrama vistos na Copa de 2014, a melodia se consolidou como uma das melhores do mundo.
Ranking
A lista dos dez primeiros colocados traz uma forte presença de países sul-americanos e europeus no topo do prestígio cultural. Logo atrás do Brasil, a França e Portugal garantiram os lugares seguintes no pódio da beleza musical.
Confira abaixo as dez primeiras posições selecionadas pelo jornal:
- Brasil
- França
- Portugal
- Colômbia
- Escócia
- Equador
- Argentina
- Egito
- Uruguai
- Bósnia e Herzegovina
Piores hinos, segundo o NYT
- 39. Gana
- 40. Croácia
- 41. Holanda
- 42. Catar
- 43. Áustria
- 44. Nova Zelândia
- 45. Alemanha
- 46. Espanha
- 47. Jordânia
- 48. Inglaterra
LEIA MAIS:
Brasil x Haiti: Fan Fest terá telão, shows e entrada gratuita no Largo de São Sebastião