Peru

Carlos Bruce dispara um taser nas costas de Arturo Bobbio, que estava sendo segurado por outro funcionário

O prefeito de Santiago de Surco, no Peru, virou alvo de críticas após aparecer em um vídeo usando uma arma de choque contra um assessor de seu próprio gabinete. Apesar da repercussão, o episódio não foi tratado como uma agressão, mas como uma demonstração do equipamento que será utilizado por policiais locais do município.

Nas imagens, o prefeito Carlos Bruce dispara um taser nas costas de Arturo Bobbio, que estava sendo segurado por outro funcionário da prefeitura. Assim que recebeu a descarga elétrica, o assessor caiu no chão e se contorceu de dor, enquanto Bruce aparece rindo da situação. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e provocou reações negativas entre internautas.

A prefeitura de Santiago de Surco adquiriu 150 pistolas de choque importadas dos Estados Unidos para equipar agentes de segurança locais. A iniciativa é considerada inédita no Peru e tem sido apresentada pela gestão municipal como uma medida para reforçar o trabalho policial.

Imagens tiradas de contexto

Após a repercussão do caso, Carlos Bruce se pronunciou para tentar explicar o episódio. Segundo ele, as imagens foram retiradas de contexto. O prefeito afirmou que se tratava de “um vídeo tirado do contexto de uma dinâmica em ambiente privado”, conforme informou a imprensa peruana.

Bruce também declarou que, durante a apresentação dos dispositivos, “realizavam-se simulações” e destacou que a participação dos envolvidos ocorreu de forma voluntária. “Em nenhum momento existiu uma situação de risco real e de maiores consequências”, garantiu ele.

Nas redes sociais, o caso gerou indignação. Um usuário do X comparou a situação a práticas extremas ao escrever: “Isso me fez lembrar dos nazistas e suas experiências com os corpos de pessoas vivas”.

A Superintendência Nacional de Fiscalização do Trabalho abriu investigação para apurar o ocorrido. Carlos Bruce é um político experiente e já ocupou cargos ministeriais nos governos de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski e Martín Vizcarra.

(*) Com informações de agências

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