Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.020 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 – 09 – 17 – 27 – 29 – 45

  • 59 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.657,14 cada
  • 4.314 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 600,94 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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