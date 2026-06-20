Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.020 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 06 – 09 – 17 – 27 – 29 – 45
- 59 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.657,14 cada
- 4.314 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 600,94 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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