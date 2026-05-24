Eleições

Levantamento mostra o atual mandatário com 29% das intenções de voto, contra 20% de Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece mais bem posicionado do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para receber votos de eleitores de centro. É o que revela a pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (22).

O levantamento mostra o atual mandatário com 29% das intenções de voto, contra 20% de Flávio Bolsonaro.

Candidato do Avante, Augusto Cury, abertamente definido como de centro, também atinge 6% entre os eleitores do segmento.

Já Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) aparecem respectivamente com 5% e 4%.

Metodologia

Foram ouvidas 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 20 e 21 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-07489/2026.

(*) Com informações da CNN Brasil

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