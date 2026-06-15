Requerimento

Procedimentos foram prescritos para acompanhamento do quadro de saúde de Bolsonaro.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para a realização de uma série de exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília. O requerimento foi protocolado nesta segunda-feira (15).

Segundo os advogados, os procedimentos foram prescritos para acompanhamento do quadro de saúde de Bolsonaro. A solicitação inclui tomografia computadorizada do tórax sem contraste, tomografia computadorizada do abdômen total sem contraste, endoscopia digestiva alta e pHmetria esofágica.

Pneumonia broncoaspirativa

Na petição, a defesa afirma que os exames são necessários para monitorar a recuperação de uma pneumonia broncoaspirativa e investigar doenças gastrointestinais diagnosticadas pela equipe médica. Entre elas estão esofagite erosiva, gastrite crônica, doença do refluxo gastroesofágico, má digestão e crises recorrentes de soluço.

A defesa pede que a autorização seja concedida “com a maior brevidade possível”, para viabilizar a continuidade do acompanhamento médico e do tratamento recomendado pelos profissionais responsáveis pelo ex-presidente.

Tentativa de golpe

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre sua pena em casa desde o dia 27 de março, quando recebeu alta hospitalar depois de tratar uma broncopneumonia.

A medida, de caráter humanitário, tem prazo determinado de 90 dias e foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão determina que a prisão deverá ser cumprida integralmente no endereço residencial de Bolsonaro, com o uso de tornozeleira eletrônica.

(*) Com informações da CNN Brasil

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