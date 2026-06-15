Competitividade

Tadeu criticou os recentes ataques sulistas contra as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM)

Quando uma empresa da Zona Franca de Manaus (ZFM) perde competitividade, ela não vai para outro estado brasileiro; migra para países como Paraguai e México. O alerta é do ex-vice-governador Tadeu de Souza, que fez um alerta sobre o tema por meio das redes sociais nesta segunda-feira (15/06).

Tadeu criticou os recentes ataques sulistas contra as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e reiterou o seu compromisso com a defesa dos mais de 130 mil empregos gerados pelo modelo econômico. Para ele, a ZFM é estratégica não apenas para o Amazonas, mas para o país.

“Atacar a Zona Franca de Manaus é atacar a economia do Brasil. Quando uma empresa perde competitividade no Amazonas, ela não se muda para outro estado. Ela deixa o país. Com isso, o Brasil perde empregos, arrecadação, investimentos e espaço para os nossos concorrentes”, ressaltou Tadeu.

Em 2018, por exemplo, a gigante global Pepsi deixou o PIM e transferiu as suas operações para o Paraguai. A decisão ocorreu meses depois de o Governo Federal da época mudar a taxação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) das companhias de refrigerante instaladas na ZFM.

Indústria que protege a floresta

Tadeu de Souza destacou ainda que a ZFM protege a floresta, gera oportunidades e fortalece a presença brasileira na Amazônia. Ao todo, o estado do Amazonas mantém 97% de área verde preservada graças ao polo industrial.

“A Zona Franca protege a floresta, gera oportunidades e fortalece a presença brasileira na Amazônia. Defender a ZFM é uma questão de interesse nacional. E isso exige rigor técnico, domínio do Direito e capacidade de articulação, e não discursos vazios”, finalizou.

O PIM iniciou o ano de 2026 com faturamento de R$ 18,28 bilhões em janeiro, segundo levantamento da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A autarquia projeta a instalação de 200 novas fábricas, o que deve gerar um aumento de 30% no número total de indústrias.

(*) Com informações da assessoria

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