Educação

Candidatos já podem acessar a Página do Participante para garantir vaga no exame que dá acesso a universidades públicas e programas federais.

As inscrições para o Enem 2026 começam nesta segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho. Além disso, os candidatos devem realizar todo o procedimento pela internet, diretamente na Página do Participante, no site oficial do Enem..

Para se inscrever, o participante acessa a plataforma usando login e senha da conta gov.br. Em seguida, ele preenche seus dados, confirma as informações e finaliza a inscrição dentro do prazo.

Durante esse mesmo período, os candidatos também solicitam atendimento especializado e uso de nome social dentro do próprio sistema. Além disso, o pagamento da taxa de inscrição ocorre até 10 de junho.

O Inep organiza o Enem 2026 e define todas as regras e o calendário do exame. As provas estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos consecutivos.

Por fim, a Página do Participante concentra todas as etapas do processo, desde a inscrição até o acompanhamento da participação no exame.

Fonte: Agência Brasil – EBC.

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