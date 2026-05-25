Polêmica

Atriz usou as redes sociais para atacar Virginia, Luciano Huck e Neymar, além de criticar a influência de celebridades sobre o público.

Publicado em 25 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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A atriz Luana Piovani fez duras críticas a Virginia Fonseca, Luciano Huck e Neymar Jr. nesta segunda-feira (25). Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a artista afirmou que as celebridades exercem influência negativa sobre o público.

Piovani também declarou que todos são “farinha do mesmo saco”. Além disso, responsabilizou a audiência pela fama e pelo poder dessas personalidades.

A atriz iniciou o desabafo dizendo que “peixe morre pela boca”. Em seguida, criticou comportamentos recentes envolvendo famosos nas redes sociais.

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Ao falar sobre Neymar, Luana mencionou uma publicidade de apostas esportivas publicada pelo jogador após a convocação da Seleção Brasileira.

Logo depois, a atriz criticou Virginia Fonseca. Piovani citou a repercussão de um vídeo em que a influenciadora aparece beijando um chimpanzé.

Luana também atacou Luciano Huck. Segundo a atriz, o apresentador teria discursos diferentes em público e em ambientes privados.

Além disso, Piovani voltou a associar celebridades e influenciadores ao mercado de apostas esportivas.

Durante os vídeos, a atriz afirmou que famosos, influenciadores e apresentadores fazem parte do mesmo círculo de amizades.

Ela ainda citou a influenciadora Deolane Bezerra e MCs envolvidos em polêmicas.

Luana Piovani detona Neymar, Virginia, Luciano Huck e Deolane em sequência de stories pic.twitter.com/hoEdrS62l5 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 25, 2026

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