Um carro capotou após bater em outro veículo na manhã desta segunda-feira (25), na rua Ibicaré, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Durante o acidente, o veículo quase invadiu uma casa da região.

Segundo informações preliminares, o motorista teria batido na traseira de um carro modelo Polo. Após a colisão, ele perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando no meio da rua.

Até o momento, não há confirmação sobre pessoas feridas. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi acionada para atender a ocorrência e o trânsito na área ficou travado durante o atendimento.

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