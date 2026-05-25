No consultório urológico, um dos temas que mais desperta dúvidas, mitos e, frequentemente, expectativas irreais é a reposição de testosterona.
Como médico urologista, vejo diariamente homens que chegam até mim associando esse hormônio ao “elixir da eterna juventude”. Minha missão principal é desmistificar esse cenário, mostrando que a terapia hormonal é uma ferramenta médica poderosa, mas que exige critérios rigorosos de indicação e segurança. Ao longo do processo natural de envelhecimento, o corpo masculino passa por transformações.
Após os cinquenta anos de idade, é comum que ocorra uma diminuição gradativa na produção de testosterona. Esse fenômeno é conhecido clinicamente como Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), ou popularmente como andropausa. Os sintomas dessa baixa hormonal são claros e sistêmicos.
Em minha prática, os pacientes costumam relatar uma tríade que afeta drasticamente a qualidade de vida: a queda acentuada da libido, a piora visível no desempenho sexual e uma sensação crônica de cansaço excessivo.
Quando o diagnóstico de hipogonadismo é confirmado por meio de exames laboratoriais e pela presença desses sintomas, a reposição hormonal oferece benefícios transformadores. No aspecto físico, observamos o ganho de massa magra e o fortalecimento ósseo, o que reduz drasticamente o risco de fraturas por osteoporose.
No aspecto psíquico, o homem recupera a vitalidade, a clareza mental e a estabilidade emocional, afastando o cansaço que antes parecia intransponível.
No entanto, como qualquer intervenção médica, a introdução de testosterona exógena carrega consequências negativas. É fundamental esclarecer que a testosterona não causa o câncer de próstata.
Contudo, se o homem já possuir um tumor ativo ou oculto na glândula, o hormônio pode atuar como um combustível, acelerando a disseminação do tumor.
Outro impacto crucial ocorre na fertilidade. O uso do hormônio externo sinaliza ao cérebro que o corpo já possui testosterona suficiente, fazendo com que os testículos reduzam drasticamente a produção interna e, consequentemente, a fabricação de espermatozoides.
Portanto, para homens que ainda planejam ter filhos, a terapia convencional é contraindicada. Somam-se a isso os riscos de alterações hepáticas, disfunções cardíacas e modificações nos componentes sanguíneos (como o aumento de hemácias), que elevam a viscosidade do sangue e o risco de eventos tromboembólicos.
O que todo paciente precisa compreender é que a reposição de testosterona possui uma indicação precisa: ela serve para tratar o hipogonadismo sintomático, e não para fins puramente estéticos ou de performance esportiva.
A automedicação nesse setor é um perigo silencioso. O equilíbrio endócrino é sensível, e cada organismo reage de forma única. A terapia hormonal só é segura quando indicada, personalizada e minuciosamente acompanhada por um médico especialista.
Cuidar da saúde do homem é avaliar o indivíduo como um todo, garantindo longevidade com responsabilidade.
Leia mais: