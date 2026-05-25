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Como médico urologista, vejo diariamente homens que chegam até mim associando esse hormônio ao "elixir da eterna juventude"

No consultório urológico, um dos temas que mais desperta dúvidas, mitos e, frequentemente, expectativas irreais é a reposição de testosterona.

Como médico urologista, vejo diariamente homens que chegam até mim associando esse hormônio ao “elixir da eterna juventude”. Minha missão principal é desmistificar esse cenário, mostrando que a terapia hormonal é uma ferramenta médica poderosa, mas que exige critérios rigorosos de indicação e segurança. Ao longo do processo natural de envelhecimento, o corpo masculino passa por transformações.

Após os cinquenta anos de idade, é comum que ocorra uma diminuição gradativa na produção de testosterona. Esse fenômeno é conhecido clinicamente como Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), ou popularmente como andropausa. Os sintomas dessa baixa hormonal são claros e sistêmicos.

Em minha prática, os pacientes costumam relatar uma tríade que afeta drasticamente a qualidade de vida: a queda acentuada da libido, a piora visível no desempenho sexual e uma sensação crônica de cansaço excessivo.

Quando o diagnóstico de hipogonadismo é confirmado por meio de exames laboratoriais e pela presença desses sintomas, a reposição hormonal oferece benefícios transformadores. No aspecto físico, observamos o ganho de massa magra e o fortalecimento ósseo, o que reduz drasticamente o risco de fraturas por osteoporose.

No aspecto psíquico, o homem recupera a vitalidade, a clareza mental e a estabilidade emocional, afastando o cansaço que antes parecia intransponível.

No entanto, como qualquer intervenção médica, a introdução de testosterona exógena carrega consequências negativas. É fundamental esclarecer que a testosterona não causa o câncer de próstata.

Contudo, se o homem já possuir um tumor ativo ou oculto na glândula, o hormônio pode atuar como um combustível, acelerando a disseminação do tumor.

Outro impacto crucial ocorre na fertilidade. O uso do hormônio externo sinaliza ao cérebro que o corpo já possui testosterona suficiente, fazendo com que os testículos reduzam drasticamente a produção interna e, consequentemente, a fabricação de espermatozoides.

Portanto, para homens que ainda planejam ter filhos, a terapia convencional é contraindicada. Somam-se a isso os riscos de alterações hepáticas, disfunções cardíacas e modificações nos componentes sanguíneos (como o aumento de hemácias), que elevam a viscosidade do sangue e o risco de eventos tromboembólicos.

O que todo paciente precisa compreender é que a reposição de testosterona possui uma indicação precisa: ela serve para tratar o hipogonadismo sintomático, e não para fins puramente estéticos ou de performance esportiva.

A automedicação nesse setor é um perigo silencioso. O equilíbrio endócrino é sensível, e cada organismo reage de forma única. A terapia hormonal só é segura quando indicada, personalizada e minuciosamente acompanhada por um médico especialista.

Cuidar da saúde do homem é avaliar o indivíduo como um todo, garantindo longevidade com responsabilidade.

Dr. Flávio Antunes é urologista, referência em infertilidade masculina. Com mais de 20 anos de experiência, atende no Urocentro em Manaus e é professor da UFAM. CRM-AM 4851, RQE 1178. Instagram: @drflavioantunesuro



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