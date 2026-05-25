Visita do Presidente

Presidente cumpre agenda em Manaus com entrega de moradias e anúncios de investimentos em infraestrutura, energia e logística

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita Manaus nesta terça-feira (26) e cumpre uma agenda com entregas e anúncios de investimentos no Amazonas.

Entre os compromissos, está a entrega de 576 moradias do Residencial Morar Melhor, módulos 13, 14 e 15, em Manaus, pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

A cerimônia ocorre às 10h (horário local), com a presença do ministro das Cidades, Vladimir Lima, e outras autoridades.

O empreendimento fica localizado no bairro Tarumã-Açu e recebeu R$ 92,16 milhões em investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O conjunto habitacional vai atender mais de duas mil pessoas.

O residencial conta com três módulos, com 192 unidades habitacionais cada. Os apartamentos possuem 49,81 m² de área privativa e varanda.

Além disso, o projeto inclui três bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, três espaços comerciais e quadra poliesportiva. O entorno também conta com creche, escolas e posto de saúde, além de infraestrutura de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação e drenagem.

Investimentos da Petrobras e da Transpetro no estado

Na quarta-feira (27), o presidente participa de duas agendas no Amazonas voltadas a investimentos em infraestrutura, energia, logística e produção de petróleo e gás.

Os anúncios somam mais de R$ 7 bilhões no estado.

Às 9h30, em Manaus, o presidente participa da cerimônia de anúncio de investimentos do Sistema Petrobras no Amazonas, no Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia.

O evento ocorre com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, além de outras autoridades.

Durante a cerimônia, o governo federal e as estatais apresentam investimentos superiores a R$ 2,8 bilhões até 2030.

Entre os projetos, está a construção de 18 barcaças para transporte de combustíveis e a retomada de investimentos na produção de Urucu, com cerca de R$ 2,5 bilhões para perfuração de novos poços.

Agenda inclui infraestrutura, energia e logística

Às 12h, o presidente segue para o Estaleiro Juruá, onde participa de cerimônia com assinaturas de atos nas áreas de infraestrutura, energia, logística e desenvolvimento regional.

Estão previstas participações da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior; do ministro dos Transportes, George Santoro; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca; e do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, entre outras autoridades.

Ações também contemplam BR-319 e desenvolvimento regional

Entre os atos previstos, estão o lançamento ao rio de embarcação financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a assinatura de investimentos do Programa Desafios da Amazônia/Fundo Amazônia, no valor de R$ 150 milhões.

Também estão previstas assinaturas relacionadas às obras da BR-319, incluindo ordens de serviço para construção de pontes, contrato para melhorias na rodovia e medidas socioambientais para a estrada e seu entorno.

Projetos sociais e expansão do Luz Para Todos

A agenda inclui ainda a assinatura de contratos do programa Luz Para Todos para atendimento de comunidades rurais e remotas.

Também está prevista a apresentação do projeto do Terminal Manaus Moderna.

(*) Com informações da assessoria

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