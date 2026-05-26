Denúncia de ex-funcionária

A ex-diarista também afirmou ter recebido mensagens de um homem que dizia fazer parte do crime organizado. Depois disso, ela decidiu procurar ajuda jurídica.

A ex-diarista Denise Bastos afirmou, em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, que sofreu ameaças e difamação após ser acusada de roubar R$ 80 mil da família de Deolane Bezerra. Segundo Denise, a acusação surgiu depois que ela apareceu em um vídeo gravado no apartamento de um dos filhos da influenciadora. Nas imagens, uma pilha de dinheiro aparece sobre uma estante. A diarista disse que a cena era comum nos imóveis da família.

Além disso, Denise contou que recebeu áudios com xingamentos e ameaças. “Eles chegaram a mandar algumas pessoas aqui na porta da minha casa, falando que se eu não aparecesse, ia acontecer algo com a minha família”, declarou.

A ex-diarista também afirmou ter recebido mensagens de um homem que dizia fazer parte do crime organizado. Depois disso, ela decidiu procurar ajuda jurídica.

Segundo Denise, uma publicação feita por Deolane nas redes sociais prejudicou sua imagem. A diarista afirmou que perdeu oportunidades de trabalho após a repercussão do caso. Por isso, entrou com um processo por difamação contra a influenciadora.

Atualmente, Deolane Bezerra está presa na Penitenciária de Tupi Paulista. Antes, ela passou pela Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo.

O Sindicato dos Policiais Penais denunciou que a influenciadora teria recebido regalias durante a prisão preventiva. Entre elas, estariam chuveiro exclusivo, cama especial e alimentação diferenciada.

Por outro lado, a direção da unidade negou qualquer privilégio. Já a OAB de São Paulo informou que advogados presos preventivamente têm direito a permanecer em local separado.

Crédito: RECORD / R7

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