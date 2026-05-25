Polêmica!

Ex-BBB criticou declaração do apresentador sobre o programa social e recebeu apoio de famosos nas redes sociais

São Paulo (SP) – A polêmica entre Luciano Huck e Ana Paula Renault movimentou as redes sociais no fim de semana após declarações sobre o Bolsa Família durante um evento com empresários no litoral paulista.

A discussão começou depois que Luciano Huck afirmou que o programa social não consegue romper o ciclo da pobreza e que algumas famílias encontram maneiras de permanecer no benefício por tempo indeterminado.

O que Luciano Huck disse sobre o Bolsa Família

Durante o evento, o apresentador afirmou que o Brasil precisa criar estímulos para que beneficiários deixem o programa social.

“Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam atalhos pra ficar no programa”, declarou Huck.

Além disso, ele destacou que a mobilidade social no Brasil ainda é lenta e que uma família pode levar até nove gerações para alcançar a classe média.

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais e geraram críticas de internautas.

Ana Paula Renault rebate fala do apresentador

Os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não dependem do Bolsa Família.



Isso não é opinião.

É dado. Pesquise!!!



Porque combater a fome não produz preguiça.

Produz oportunidade, dignidade e futuro. pic.twitter.com/9jqSr0qHFM — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) May 24, 2026

Pouco depois da repercussão, Ana Paula Renault publicou um texto defendendo o Bolsa Família e criticando interpretações consideradas preconceituosas sobre o programa.

Sem citar diretamente o nome de Luciano Huck, a campeã do BBB afirmou que o benefício é uma das políticas públicas “mais mal interpretadas do Brasil”.

Segundo ela, estudos mostram que a maioria dos beneficiários consegue deixar o programa ao longo do tempo.

“Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real”, escreveu.

A jornalista também afirmou que o país precisa ampliar oportunidades de emprego, educação e qualificação profissional.

Famosos apoiam Ana Paula Renault

A publicação da ex-BBB recebeu apoio de diversos famosos nas redes sociais.

Entre os nomes que comentaram e apoiaram o posicionamento estão:

João Guilherme;

Giovanna Lancellotti;

Bianca Andrade;

Letícia Sabatella.

A repercussão ampliou o debate sobre programas de transferência de renda e desigualdade social no Brasil.

Luciano Huck esclarece declaração

Após criticar o Bolsa Família e ser detonado nas redes, Luciano Huck afirma que a fala foi tirada de contexto:



“Eu sou a favor de políticas de proteção social que ajudam milhões e milhões de brasileiros. O que eu defendo é que esses programas sejam constantemente aperfeiçoados.” pic.twitter.com/e2pandgtRP — poponze (@poponze) May 24, 2026

Após a repercussão negativa, Luciano Huck publicou vídeos nos stories do Instagram para explicar o posicionamento.

O apresentador afirmou que apoia programas de proteção social, mas defende atualizações e aperfeiçoamentos nas políticas públicas.

“Eu sou a favor de programas de proteção social, que ajudam milhões de brasileiros. O que eu defendo é que esses programas sejam constantemente aperfeiçoados”, declarou.

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