Trânsito

Vítima apareceu sentada na calçada com dores enquanto aguardava atendimento do Samu

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (26), nas proximidades da Bola da Suframa, no Distrito Industrial I, zona Sul de Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sentada na calçada, aparentemente com dores, logo após o acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima. Até o momento o estado de saúde da vítima e as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Veja vídeo:

Motociclista fica ferido após acidente na Bola da Suframa em Manaus pic.twitter.com/GBGTLRn4LP — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 26, 2026

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