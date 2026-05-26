Arena da Amazônia

Evento idealizado por Isabelle Nogueira reúne Joelma, bois-bumbás e ações sociais na Arena da Amazônia

Manaus recebeu neste sábado (23) o Festival da Cunhã, um evento que uniu música, dança e celebração da cultura amazônica. A programação contou com artistas locais, convidados especiais e teve como atração principal a cantora Joelma.

Além disso, o festival foi idealizado pela cunhã-poranga e influenciadora Isabelle Nogueira. A proposta funcionou como aquecimento para o Festival Folclórico de Parintins e destacou a cultura amazônica por meio de ritmos regionais, artistas do Norte e apresentações dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Os convidados acompanharam o Festival da Cunhã diretamente da Arena da Amazônia, que teve o gramado ocupado pela estrutura do evento.

Ao longo da programação, mais de 400 artistas amazonenses passaram pelo palco, reforçando a diversidade cultural do evento.

Abertura mistura DJs, bandas e sonoridades regionais

A abertura ficou sob comando dos DJs Aya, Santaella e Ariana Paes, que deram início à programação com sets animados. Em seguida, a banda Os Tucumanus elevou o clima da festa com repertório autoral.

Depois disso, a banda Ayahuasca apresentou um show com forte influência do reggae, criando uma atmosfera leve e envolvente.

O festival também recebeu as irmãs Weena Tikuna e Djuena Tikuna, além do cantor George Japa, ampliando a representatividade cultural da programação.

Celebridades marcam presença no evento

Entre os nomes conhecidos que prestigiaram o festival promovido por Isabelle Nogueira estiveram Milton Cunha, Taís Carla e Mari Bridi. Dessa forma, o evento ganhou ainda mais projeção nacional.

Isabelle Nogueira protagoniza momento especial no palco

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Isabelle Nogueira. A anfitriã subiu ao palco ao lado do grupo Gandhicats e apresentou uma coreografia que misturou o hit “Crazy In Love”, de Beyoncé, com a toada “Aiyra Ibi Cunhã”, interpretada por David Assayag.

Evento alia cultura e ação social

Além da programação artística, o Festival da Cunhã também promoveu uma ação solidária baseada na troca de alimentos para entrada. Como resultado, o evento arrecadou mais de 40 toneladas de alimentos.

“Muitos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas receberão essa ajuda”, afirmou Isabelle Nogueira.

Nas redes sociais, a influenciadora agradeceu o apoio do público e celebrou o resultado do evento. Ao receber Joelma no palco, destacou a importância da artista no Amazonas.

“Meu Deus, gente. Está lotado. Obrigada, meu Deus. Deus seja louvado. Vencemos. Sem vocês eu não conseguiria”, disse emocionada, ao agradecer à produção e aos amigos.

Joelma e artistas do boi-bumbá animam o público

Após a apresentação de Isabelle, Joelma subiu ao palco e cantou sucessos como “Passe de Mágica” e “A Lua me traiu”. A cantora destacou a importância da anfitriã e afirmou que participou do evento em apoio ao projeto.

Na sequência, o palco recebeu Israel Paulain, David Assayag e a Batucada do Boi Garantido. Depois, se apresentaram Patrick Araújo, Junior Paulain e a Marujada do Boi Caprichoso.

O encerramento ficou por conta da Banda Chora Cachorro, que fechou a programação em clima de celebração.

“Que Deus abençoe cada um que compareceu e apoia o projeto. Viva a cultura e a musicalidade do nosso Amazonas. Muito obrigada”, disse ao encerrar o evento.

Primeira edição reforçou impacto social e ambiental

Na edição de 2025, o festival reuniu mais de 30 mil pessoas e arrecadou quase 30 toneladas de alimentos. Além disso, promoveu o plantio de 758 árvores nativas destinadas a comunidades ribeirinhas.

Festival impulsiona economia e cultura local

O evento também movimentou a economia criativa da região. Assim, gerou oportunidades para empreendedores, artistas e trabalhadores de diferentes setores, incluindo vendedores ambulantes e pequenos negócios.

Em parceria com a Mynd e a Pump, o festival reforça seu posicionamento entre os eventos que antecedem o Festival de Parintins e fortalecem a cena cultural do Amazonas.

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