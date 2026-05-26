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Rede UCI antecipa edição especial com clássicos no cinema, tecnologia IMAX, 4DX e combos promocionais em 1º de junho

A UCI Cinemas realiza mais uma edição do UCI Day no dia 1º de junho e, desta vez, antecipa a ação promocional que já se consolidou no calendário da rede. Além disso, o evento oferece ingressos a preços reduzidos, experiências em diferentes formatos de sala e o retorno de dois grandes sucessos do cinema mundial.

Ingressos promocionais e combos especiais

Durante o UCI Day, o público encontra ingressos a R$ 12 para salas 2D, 3D, IMAX e XPLUS. Já as salas VIP DE LUX e 4DX terão entradas por R$ 20. Além disso, a rede também disponibiliza combos de pipoca e refrigerante com valores promocionais.

Na bomboniere, o combo com pipoca e dois refrigerantes de 500 ml sai por R$ 35. Já o combo DE LUX, com pipoca de chocolate e refrigerante de 700 ml, custa R$ 50. A pré-venda dos ingressos começa nesta sexta-feira, 22 de maio.

Clássicos retornam às telonas da UCI

Entre os destaques da programação, “Titanic” e “La La Land – Cantando Estações” retornam exclusivamente aos cinemas da UCI. Além disso, os filmes contam com tickets colecionáveis numerados, voltados especialmente para os fãs.

“Titanic” ganha exibição inédita em alta tecnologia

“Titanic” retorna às salas da UCI com uma novidade no Brasil. Pela primeira vez, o clássico de James Cameron será exibido em 48 quadros por segundo nas salas convencionais, UCI XPLUS e 4DX.

Essa tecnologia, conhecida como HFR (High Frame Rate), dobra o padrão tradicional de 24 FPS. Assim, ela entrega imagens mais nítidas e movimentos mais fluidos.

O filme, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, recebeu 14 indicações ao Oscar e venceu 11 estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Além disso, a produção tem uma relação histórica com a rede, já que foi o primeiro longa exibido pela UCI no Brasil, em 1997, na inauguração do complexo de Curitiba, e também marcou a estreia das salas 4DX em 2017.

Experiência imersiva em diferentes formatos de sala

O longa também será exibido em salas IMAX, formato no qual a UCI lidera em número de unidades no Brasil. Além disso, as salas contam com telas gigantes, alta resolução, brilho intensificado e som de alta qualidade.

As salas UCI XPLUS oferecem tela gigante e sistema Dolby Atmos, que cria som em 360 graus. Já as salas DE LUX garantem conforto extra, com poltronas reclináveis, atendimento exclusivo e cardápio diferenciado.

“La La Land” celebra 10 anos com relançamento

Já “La La Land – Cantando Estações” retorna em comemoração aos 10 anos de lançamento. Além disso, o musical dirigido por Damien Chazelle volta aos cinemas também em edição especial para o UCI Day.

O filme, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, recebeu 14 indicações ao Oscar e venceu seis categorias, incluindo Melhor Direção e Melhor Atriz. A trama acompanha o romance entre um pianista de jazz e uma atriz iniciante em Los Angeles.

UCI destaca tradição do evento

Segundo Monica Portella, diretora de Marketing da UCI, o evento já se tornou uma tradição da rede.

“O UCI Day já se tornou uma tradição para os nossos clientes e ganhou uma identidade muito própria. É uma data que a gente espera para celebrar o cinema com o nosso público oferecendo experiências coletivas, a chance de rever grandes clássicos na tela grande e preços especiais. ‘Titanic’ e ‘La La Land – Cantando Estações’ estão entre os filmes mais pedidos pelos fãs e têm uma força afetiva enorme. Para muita gente, será a oportunidade de reviver essas histórias no cinema; para outras, de vê-las pela primeira vez em uma sala de cinema gigante, ao lado de pessoas tão apaixonadas por esses filmes quanto elas.”, afirma Monica Portella, diretora de Marketing da UCI.

Outros filmes também entram na promoção

Além dos relançamentos, toda a programação em cartaz participa da promoção. Entre os títulos, estão “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, “O Diabo Veste Prada 2”, “Michael”, “Golpe Explosivo”, “Backrooms”, “A Revolução dos Bichos” e “Mortal Kombat II”.

Sobre a UCI Cinemas

A UCI Cinemas atua há 28 anos no Brasil e mantém 25 complexos e 204 salas em 13 cidades. A rede aposta em tecnologias como IMAX, XPLUS, 4DX e salas DE LUX para ampliar a experiência do público.

Além disso, a empresa reforça seu programa de relacionamento UCI Unique, que oferece benefícios como ingressos promocionais e descontos exclusivos.

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