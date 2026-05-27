Resgate emocionante

Pescadores encontraram a jovem debilitada, com frio e desorientada após desaparecimento durante passeio de moto aquática no litoral de SP

Uma mulher de 26 anos sobreviveu após passar cerca de 42 horas à deriva no mar, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Pescadores encontraram a vítima na manhã desta terça-feira (26), próximo à Ilha de Búzios.

Segundo os relatos, a mulher estava debilitada, com frio, desorientada e pedindo água no momento do resgate. O pescador Alex Quintino dos Santos contou que ele e o filho mudaram a rota da pescaria de camarão quando perceberam algo estranho em alto-mar.

“Começou a acenar. Aí nós fomos em cima dela, puxamos ela pra cima e tava viva, graças a Deus”, relatou.

Ainda conforme os pescadores, a vítima estava sozinha no mar, muito fraca e bastante assustada. Após o resgate, eles enrolaram a mulher em uma coberta e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A jovem desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, nas proximidades da Praia de Ponta das Canas. Desde então, equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), pescadores e profissionais ligados à atividade náutica realizavam buscas na região.

Os pescadores encontraram a mulher a cerca de 16 quilômetros da costa. Em seguida, equipes de resgate a levaram para o Hospital Municipal de Ilhabela.

Segundo a prefeitura, o estado de saúde dela é estável e não há sinais clínicos de risco iminente de vida.

Enquanto isso, as buscas por Dheoge Pereira Bernardino continuam na região. Até o momento, as equipes de resgate ainda não localizaram o homem.

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