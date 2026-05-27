Bombeiros

Chamas atingiram o segundo andar de uma residência no Coroado; moradores ajudaram no combate ao fogo antes da chegada dos bombeiros

Moradores do bairro Coroado 2, na zona leste de Manaus, enfrentaram momentos de tensão após um incêndio atingir uma casa na manhã desta quarta-feira (27). O caso aconteceu na rua 13 de Maio e, até o momento, não há registro de vítimas.

De acordo com informações preliminares, as chamas começaram no segundo piso de uma residência construída nos fundos de um terreno. No andar atingido pelo fogo não havia pessoas, enquanto moradores estavam apenas no primeiro pavimento.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça preta e o fogo se espalhando pelo imóvel. Diante da situação, moradores da área se uniram para tentar conter as chamas.

Além disso, uma empresa de extintores ajudou na ação antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que foi acionado para atender a ocorrência.

Ainda não há confirmação oficial sobre o controle total do incêndio.

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