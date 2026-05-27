Articulação

Ex-senador participou de agenda em Brasília e destacou diálogo entre Amazonas e São Paulo sobre a Zona Franca de Manaus.

O ex-senador e ex-ministro Arthur Virgílio Neto cumpriu agenda institucional em Brasília nesta semana para discutir temas ligados à Zona Franca de Manaus (ZFM) e à preservação do modelo econômico amazonense.

Durante os compromissos na capital federal, Arthur participou de reuniões com representantes do setor industrial. Entre eles, esteve o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf.

Segundo Arthur Virgílio, os encontros buscaram fortalecer o diálogo sobre a importância da Zona Franca de Manaus para a economia nacional, geração de empregos e preservação ambiental da Amazônia.

“A Zona Franca é um modelo que contribui para o desenvolvimento do Amazonas e possui relevância para a economia brasileira como um todo. É importante manter o diálogo permanente para esclarecer dúvidas e fortalecer a compreensão sobre os benefícios do modelo”, afirmou.

Defesa da Zona Franca

Além disso, Arthur destacou que o momento exige cooperação entre diferentes setores produtivos do país. Segundo ele, o debate precisa ocorrer sem criar conflitos entre regiões.

“Precisamos construir convergência e entendimento em torno de um projeto que tem importância econômica, social e ambiental para o Brasil”, declarou.

A agenda aconteceu em meio às discussões nacionais sobre regulamentação tributária e manutenção de incentivos fiscais ligados à Zona Franca de Manaus.

Relação entre Amazonas e São Paulo

Arthur Virgílio, apontado como pré-candidato a deputado federal, também ressaltou a importância histórica da interlocução entre lideranças empresariais e representantes do Amazonas na defesa de temas estratégicos da região.

Além disso, o encontro com Paulo Skaf foi marcado por referências à relação profissional e pessoal construída ao longo dos anos. Segundo os participantes, a aproximação reforça a importância de manter um canal permanente de diálogo entre Amazonas e São Paulo.

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