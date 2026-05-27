camisa 10

Atacante foi o último jogador a chegar à Granja Comary e passará por exames para avaliar lesão

Atacante foi o último jogador a chegar à Granja Comary e passará por exames para avaliar lesão.

Teresópolis (RJ) – Neymar foi o último jogador a chegar à Granja Comary para a apresentação da Seleção Brasileira. O atacante desembarcou na manhã desta terça-feira (27) em um helicóptero particular e iniciou a preparação da equipe visando à Copa do Mundo.

O camisa 10 chegou por volta das 11h40 (horário de Brasília). A aeronave usada pelo jogador tinha as iniciais “PP-NJR” na parte traseira. Neymar foi o único atleta a chegar em transporte próprio. A Granja Comary permaneceu fechada para jornalistas neste primeiro dia de atividades.

Neymar fará exames médicos

Antes do primeiro treino, os jogadores passaram por exames médicos. Neymar também será avaliado para definir a gravidade da lesão e o prazo de retorno aos gramados.

A primeira atividade da Seleção Brasileira está marcada para as 17h (de Brasília).

Ancelotti chega com dirigentes da CBF

O técnico Carlo Ancelotti chegou de carro à Granja Comary acompanhado de Rodrigo Caetano e Cícero Souza.

O lateral-esquerdo Douglas Santos também foi de carro. Já os demais jogadores desembarcaram em helicópteros contratados pela CBF.

Seleção ficará em Teresópolis até sábado

A Seleção Brasileira permanecerá na Granja Comary até sábado. Depois, a delegação segue para a capital fluminense para o confronto contra o Panamá, no domingo (31), às 18h30, no Maracanã.

Na segunda-feira (1º), o grupo embarca para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde fará a preparação final para o Mundial.

Jogadores ausentes se juntam ao grupo nos EUA

Os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além do atacante Gabriel Martinelli, também do clube inglês, ainda não se apresentaram.

O trio disputa a final da Liga dos Campeões no sábado (30), em Budapeste, na Hungria, e seguirá diretamente para os Estados Unidos.

Lista dos jogadores presentes na Granja Comary

Goleiros

Alisson, Ederson, Weverton e Léo Nanetti.

Defensores

Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Ibañez.

Meio-campistas

Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Fabinho e Danilo Santos.

Atacantes

Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Rayan, Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Igor Thiago.

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