Colisão

Colisão na avenida Cosme Ferreira causou congestionamento e mobilizou equipes do Samu.

Manaus (AM) – Um acidente envolvendo um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “Amarelinho”, e um ônibus do transporte coletivo causou transtornos no trânsito na manhã desta quarta-feira (27), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. A colisão deixou vários passageiros feridos.

A batida foi forte e provocou momentos de desespero entre passageiros e pessoas que passavam pela avenida no momento do acidente. Com o impacto, parte da via precisou ser interditada, causando lentidão e um longo congestionamento na região.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizando o atendimento às vítimas no local. Diversas ambulâncias foram enviadas para prestar socorro aos feridos.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o número oficial de vítimas nem o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o trânsito, orientar motoristas e auxiliar na liberação da pista.

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