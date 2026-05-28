CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

LINHA FINA: Segundo Israel, Ihab Khrizim coordenava envio de milhões de dólares para operações militares do Hamas em Gaza.

Israel informou nesta quinta-feira (28) que matou Ihab Khrizim, apontado pelo país como chefe da central financeira do Hamas na Faixa de Gaza. Segundo as Forças de Defesa israelenses, ele coordenava o envio de milhões de dólares para a ala militar do grupo palestino.

O ataque aéreo atingiu a cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Além disso, Israel afirmou que a ação enfraquece as tentativas do Hamas de reorganizar suas operações militares no território.

A ofensiva ocorreu um dia após Israel anunciar a morte de Mohammed Odeh. O país identificava Odeh como novo líder da ala armada do Hamas e o acusava de participação nos ataques de 7 de outubro de 2023.

Leia mais:

Israel anuncia morte de novo chefe militar do Hamas em ataque aéreo na Faixa de Gaza