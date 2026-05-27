Casa Branca

Flávio se reuniu com deputados bolsonaristas que também estão na capital americana

Durante a reunião na Casa Branca com o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a fazer elogio ao presidente Lula (PT), segundo relato confirmado pelo empresário bolsonarista Paulo Figueiredo, que participou da reunião.

“O presidente Trump comentou, sim, sobre o encontro com o presidente Lula. Elogiou o seu dinamismo, mas também fez outros comentários que prefiro manter reservados”, disse ele à reportagem.

O elogio é o mesmo usado em um post publicado pelo presidente dos EUA logo depois do encontro com o petista no Truth Social. “Acabo de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas.”

Após a reunião desta terça, Flávio afirmou ter sido presenteado por Trump com uma “challenge coin” (moeda tradicional militar nos EUA, com referência ao termo “desafio”).

Camisas personalizadas do Brasil

Por parte da comitiva brasileira, houve a tentativa de entrega de camisas personalizadas do Brasil -ao menos dez delas foram produzidas com o nome de Trump e de sua família. Como os presentes precisam passar por inspeção, porém, eles não chegaram a tempo da reunião entre o pré-candidato do PL e o presidente dos EUA.

A duração da reunião entre Flávio e Trump ainda não foi detalhada. Paulo Figueiredo afirmou que eles ficaram cerca de uma hora e 40 minutos na Casa Branca. Durante entrevista a jornalistas, no entanto, ao ser questionado sobre o tempo que passou com Trump, o senador não soube precisar.

Flávio afirmou que o principal motivo para a reunião foi para pedir que o republicano designe as facções criminosas, CV e PCC, como terroristas. Ao tratar do assunto com Trump, ele disse que ainda estava analisando a questão e não fez promessas ao senador.

Aliados mantinham mistério

A reunião entre Trump e Flávio não estava marcada na agenda oficial da Casa Branca. Durante a manhã e o começo da tarde, aliados mantinham mistério sobre com quem ele se reuniria -na semana passada, o encontro foi confirmado pelo entorno do senador, mas havia um receio de que a agenda pudesse ser cancelada em meio às tratativas de um acordo durante a guerra no Irã.

Ao sair do encontro, Flávio se reuniu com deputados bolsonaristas que também estão na capital americana. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, eles aparecem celebrando em uma casa em Washington. Em um outro momento, os parlamentares aparecem com Figueiredo, Flávio e Eduardo rezando em uma roda.

Até a manhã desta quarta-feira (27), Trump não publicou nas redes sociais sobre o encontro e nenhuma foto foi compartilhada pela Casa Branca. As imagens do encontro foram compartilhadas pelo lado brasileiro e pelo ex-assessor de Trump Jason Miller, que não esteve na reunião. “Basta uma eleição para mudar tudo”, escreveu Miller nas redes endossando a candidatura de Flávio.

(*) Com informações da Folha Press

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