O lutador amazonense Guilherme de Souza Rolim, conhecido como “Perninha”, segue conquistando espaço no jiu-jitsu paulista. Aos 18 anos, o atleta da categoria médio e faixa roxa saiu do bairro Tarumã, na Zona Centro-Oeste de Manaus, para buscar destaque nacional na modalidade.
Morando em São Paulo desde 2023, Perninha acumula títulos importantes e agora mira o bicampeonato brasileiro Nogi da CBJJ, competição marcada para o dia 27 de junho, na capital paulista.
Trajetória de Manaus até São Paulo
Perninha iniciou sua caminhada no jiu-jitsu em projetos esportivos de Manaus. Ele treinou no projeto Game Fight, com os professores Raphael Campos e China, além de construir sua base técnica na academia Perna System, liderada pelo mestre amazonense Ender Rodrigo.
Após conquistar o Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu e a Copa Norte-Nordeste em 2023, o atleta recebeu convite de Macley Silva para competir em São Paulo. A mudança marcou uma nova fase na carreira do lutador.
O amazonense enfrentou uma longa viagem de seis dias por terra até chegar à capital paulista em busca de oportunidades no esporte.
Destaque no jiu-jitsu paulista
Atualmente, Perninha treina na academia All Flow, sob orientação do professor Xper Luis. Mesmo distante da família, o lutador mantém forte ligação com suas origens e segue representando o Amazonas nas principais competições nacionais.
O atleta destaca que o foco está na evolução constante dentro dos tatames.
“Eu pretendo performar nessa competição igual às outras. Quero dar o meu melhor como sempre. Acredito que, se eu performar, a vitória vem naturalmente. Meu objetivo é evoluir e aprender mais”, afirmou Perninha.
Principais títulos da carreira
Mesmo jovem, Perninha já soma importantes conquistas no jiu-jitsu brasileiro e internacional. Entre os principais resultados estão:
- Campeão Mundial CBJJE 2023;
- Campeão Brasileiro CBJJ (Gi) 2024;
- Campeão Brasileiro CBJJ NoGi 2025;
- Vice-campeão da seletiva ADCC Trials até 77kg 2026;
- Tricampeão ADCC Open 2025;
- Campeão Manaus Open 2024;
- Campeão São Paulo Open 2024;
- Campeão Brasileiro CBJJE 2025;
- Campeão TCF10K 2026.
Foco no bicampeonato brasileiro Nogi
Perninha agora concentra os treinamentos para disputar o Campeonato Brasileiro Nogi da CBJJ. O objetivo é conquistar o bicampeonato nacional, feito alcançado por poucos atletas da Região Norte.
Segundo o lutador, a disciplina foi fundamental para alcançar destaque no cenário nacional.
“Meu professor viu minha dedicação e me chamou para fazer um intercâmbio em São Paulo. Comecei a conquistar pequenos títulos, fui aprovado para morar aqui e depois vieram as grandes conquistas, como o Brasileiro e o Brasileiro Nogi”, contou.
Última conquista em São Paulo
A conquista mais recente de Perninha aconteceu no campeonato TCF10K, disputado em São Paulo. O torneio premiava o campeão com R$ 10 mil.
O amazonense realizou quatro lutas, venceu uma por finalização e garantiu as demais vitórias por pontos.
“Foi uma competição muito importante para mim. O dinheiro vai ajudar bastante. A preparação foi fundamental, com apoio do meu gestor de performance Ender Rodrigo e do preparador físico Xper Luis”, destacou o atleta.
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