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Atleta amazonense acumula títulos nacionais e internacionais no jiu-jitsu

O lutador amazonense Guilherme de Souza Rolim, conhecido como “Perninha”, segue conquistando espaço no jiu-jitsu paulista. Aos 18 anos, o atleta da categoria médio e faixa roxa saiu do bairro Tarumã, na Zona Centro-Oeste de Manaus, para buscar destaque nacional na modalidade.

Morando em São Paulo desde 2023, Perninha acumula títulos importantes e agora mira o bicampeonato brasileiro Nogi da CBJJ, competição marcada para o dia 27 de junho, na capital paulista.

Trajetória de Manaus até São Paulo

Perninha iniciou sua caminhada no jiu-jitsu em projetos esportivos de Manaus. Ele treinou no projeto Game Fight, com os professores Raphael Campos e China, além de construir sua base técnica na academia Perna System, liderada pelo mestre amazonense Ender Rodrigo.

Após conquistar o Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu e a Copa Norte-Nordeste em 2023, o atleta recebeu convite de Macley Silva para competir em São Paulo. A mudança marcou uma nova fase na carreira do lutador.

O amazonense enfrentou uma longa viagem de seis dias por terra até chegar à capital paulista em busca de oportunidades no esporte.

Foto: Reprodução

Destaque no jiu-jitsu paulista

Atualmente, Perninha treina na academia All Flow, sob orientação do professor Xper Luis. Mesmo distante da família, o lutador mantém forte ligação com suas origens e segue representando o Amazonas nas principais competições nacionais.

O atleta destaca que o foco está na evolução constante dentro dos tatames.

“Eu pretendo performar nessa competição igual às outras. Quero dar o meu melhor como sempre. Acredito que, se eu performar, a vitória vem naturalmente. Meu objetivo é evoluir e aprender mais”, afirmou Perninha.

Principais títulos da carreira

Mesmo jovem, Perninha já soma importantes conquistas no jiu-jitsu brasileiro e internacional. Entre os principais resultados estão:

Campeão Mundial CBJJE 2023;

Campeão Brasileiro CBJJ (Gi) 2024;

Campeão Brasileiro CBJJ NoGi 2025;

Vice-campeão da seletiva ADCC Trials até 77kg 2026;

Tricampeão ADCC Open 2025;

Campeão Manaus Open 2024;

Campeão São Paulo Open 2024;

Campeão Brasileiro CBJJE 2025;

Campeão TCF10K 2026.

Foco no bicampeonato brasileiro Nogi

Perninha agora concentra os treinamentos para disputar o Campeonato Brasileiro Nogi da CBJJ. O objetivo é conquistar o bicampeonato nacional, feito alcançado por poucos atletas da Região Norte.

Segundo o lutador, a disciplina foi fundamental para alcançar destaque no cenário nacional.

“Meu professor viu minha dedicação e me chamou para fazer um intercâmbio em São Paulo. Comecei a conquistar pequenos títulos, fui aprovado para morar aqui e depois vieram as grandes conquistas, como o Brasileiro e o Brasileiro Nogi”, contou.

Última conquista em São Paulo

A conquista mais recente de Perninha aconteceu no campeonato TCF10K, disputado em São Paulo. O torneio premiava o campeão com R$ 10 mil.

O amazonense realizou quatro lutas, venceu uma por finalização e garantiu as demais vitórias por pontos.